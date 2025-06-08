Cumhuriyet Gazetesi Logo
Galatasaray'ın Osimhen baskısı artıyor!

Galatasaray'ın Osimhen baskısı artıyor!

8.06.2025 20:08:00
Güncellenme:
sporx
Takip Et:
Galatasaray'ın Osimhen baskısı artıyor!

Victor Osimhen, Suudi Arabistan'dan Al Hilal'in teklifini kabul etmedi. Galatasaray'ın bu gelişmenin ardından Nijeryalı futbolcu için ısrarcı olması bekleniyor.

Galatasaray'da kiralık sözleşmesi sona eren Victor Osimhen, Al Hilal'in teklifini kabul etmedi.

Al Hilal, Napoli ile 75 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı ancak Osimhen, Suudi Arabistan ekibine gitmeyi kabul etmedi.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Osimhen transferi için yarış yeniden başladı. Galatasaray'ın golcü futbolcu için transferde yeniden ısrarcı olması bekleniyor.

Galatasaraylı taraftarlar da Osimhen'in Al Hilal'i reddetmesinin ardından harekete geçti. Sarı-kırmızılı taraftarlar, sosyal medya üzerinden daha önce yaptıkları, "Bizimle Kal Osimhen" çağrısını yeniden gündeme taşıdı.

Galatasaray forması altında geride kalan sezonda 41 maçta süre bulan Osimhen, 37 gol attı ve 8 asist yaptı.

İlgili Konular: #galatasaray #transfer #victor osimhen

İlgili Haberler

Marko Arnautovic'ten Inter'e veda!
Marko Arnautovic'ten Inter'e veda! Inter ile sözleşmesi sona eren Marko Arnautovic, takımdan ayrıldığını açıkladı.
Aliağa Petkimspor, Özhan Çıvgın'a emanet
Aliağa Petkimspor, Özhan Çıvgın'a emanet Basketbol Süper Ligi ekibi Aliağa Petkimspor, Burak Gören'in ayrılığı sonrası takımın başına tecrübeli çalıştırıcı Özhan Çıvgın'ı getirdi.
Keny Arroyo'dan transfer iddialarına yalanlama!
Keny Arroyo'dan transfer iddialarına yalanlama! Beşiktaş forması giyen ve Santos'un ilgilendiği iddia edilen Keny Arroyo, hakkındaki transfer iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.
Borussia Dortmund Bellingham'ın peşinde!
Borussia Dortmund Bellingham'ın peşinde! Borussia Dortmund, Jobe Bellingham transferi için Sunderland ile 38 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı. Transferin resmiyet kazanmasıyla birlikte Sunderland tarihindeki en pahalı satışı gerçekleştirecek.