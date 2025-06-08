Galatasaray'ın Osimhen baskısı artıyor!

Galatasaray'da kiralık sözleşmesi sona eren Victor Osimhen, Al Hilal'in teklifini kabul etmedi.

Al Hilal, Napoli ile 75 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı ancak Osimhen, Suudi Arabistan ekibine gitmeyi kabul etmedi.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Osimhen transferi için yarış yeniden başladı. Galatasaray'ın golcü futbolcu için transferde yeniden ısrarcı olması bekleniyor.

Galatasaraylı taraftarlar da Osimhen'in Al Hilal'i reddetmesinin ardından harekete geçti. Sarı-kırmızılı taraftarlar, sosyal medya üzerinden daha önce yaptıkları, "Bizimle Kal Osimhen" çağrısını yeniden gündeme taşıdı.

Galatasaray forması altında geride kalan sezonda 41 maçta süre bulan Osimhen, 37 gol attı ve 8 asist yaptı.