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Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında tepki: Sahnede ıslıklandı!

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında tepki: Sahnede ıslıklandı!

26.05.2025 09:42:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında tepki: Sahnede ıslıklandı!

Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, Yenikapı'da bir kutlama gerçekleştirdi. Şampiyonluk kupasına buradaki organizasyonda kavuşan sarı-kırmızılılarda bir isme tepki vardı.

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları Yenikapı'da büyük coşkuyla gerçekleştirdi.

5. yıldızı göğsüne takan Galatasaray, şampiyonluk kupasını da Yenikapı'daki organizasyonda aldı.

Kutlamalarda Galatasaray'ın genç futbolcusu Efe Akman'ın ıslıklanması iste dikkat çekti.

Efe Akman

NTV Spor'da yer alan habere göre; sahneye çağrılan Efe Akman, alanı dolduran taraftarların bir kısmının tepkisine maruz kaldı.

Islıklanan Efe Akman'a destek veren diğer taraftarlar, genç futbolcu adına alkış ve tezahürat yaptı.


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