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Galatasaray'dan Fernando Muslera'ya veda: Futbolcular çağrı yaptı!

Galatasaray'dan Fernando Muslera'ya veda: Futbolcular çağrı yaptı!

26.05.2025 00:14:00
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Cumhuriyet Spor
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Galatasaray'dan Fernando Muslera'ya veda: Futbolcular çağrı yaptı!

Süper Lig ekibi Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, şampiyonluk kutlamalarında duygu dolu anlar yaşadı.

Galatasaray'da Fernando Muslera için şampiyonluk kutlamalarında duygusal dakikalar yaşandı.

Muslera, kutlamalar için sahaya, "Çok üzgünüz, onu çok özleyeceğiz" sözleri ile anons edildi. Deneyimli eldiven, kutlamalar sırasında kendi kurtarışlarını izlerken gözyaşlarına hakim olamadı.


ICARDI'DEN ÇAĞRI VE AÇIKLAMA

Mauro Icardi, "Bir yıl daha" ifadelerini kullandı. Fernando Muslera, daha sonra, "Bugün burada 5. yıldızı, 25. şampiyonluğu kutlamak için buradayız. Bunun için buradayız. Başka bir şey için değil. Sizi çok seviyorum" sözlerini sarf etti.

"SEN BİZİM HER ŞEYİMİZSİN"

Galatasaraylı futbolcular ve taraftarlar, bu anlarda, "Sen bizim her şeyimizsin" tezahüratı yaptı.


Galatasaraylı oyuncular, daha sonra Muslera'yı omuzlarına aldı ve havaya kaldırdı.

Uruguaylı file bekçisi, takım arkadaşlarının omuzundan indikten sonra taraftarlara el salladı.

"HER ZAMAN KALBİMİZDESİN"

Muslera için daha sonra, "Her zaman kalbimizde olacaksın. Kaptan. Lider. Rekortmen" ifadeleri kullanıldı.

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