Galatasaraylı Mauro Icardi'den Ali Koç göndermesi!

Galatasaray, Yenikapı'da 25. şampiyonluğunu kutladı.
Sarı kırmızılıların Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, kutlama sırasında Ali Koç yazılı Galatasaray forması giydi.
Icardi'nin Ali Koç forması giydiği anlar şu şekilde:
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Galatasaray'ın Arjantinli oyuncusu Mauro Icardi, sarı-kırmızılı takımın 25. şampiyonluk kutlamasında Ali Koç yazılı forma giydi.
Galatasaray, Yenikapı'da 25. şampiyonluğunu kutladı.
Sarı kırmızılıların Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, kutlama sırasında Ali Koç yazılı Galatasaray forması giydi.
Icardi'nin Ali Koç forması giydiği anlar şu şekilde: