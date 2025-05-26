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Galatasaraylı Mauro Icardi'den Ali Koç göndermesi!

Galatasaraylı Mauro Icardi'den Ali Koç göndermesi!

26.05.2025 00:27:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Galatasaraylı Mauro Icardi'den Ali Koç göndermesi!

Galatasaray'ın Arjantinli oyuncusu Mauro Icardi, sarı-kırmızılı takımın 25. şampiyonluk kutlamasında Ali Koç yazılı forma giydi.

Galatasaray, Yenikapı'da 25. şampiyonluğunu kutladı.

Sarı kırmızılıların Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, kutlama sırasında Ali Koç yazılı Galatasaray forması giydi.

Icardi'nin Ali Koç forması giydiği anlar şu şekilde:

 

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