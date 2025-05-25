Galatasaraylılardan Victor Osimhen'e çağrı!

Galatasaraylı taraftarların sosyal medyadan başlattığı, "Bizimle Kal Osimhen" çağrısı devam ediyor.

Galatasaraylı futbolcular ve teknik direktör Okan Buruk, bu çağrıyı şampiyonluk kutlamalarına da taşıdı.

GALATASARAYLILARDAN OSIMHEN'E ÇAĞRI

Osimhen, şampiyonluk kutlamalarında 'Yarim yarim' şarkısıyla sahneye çıktı. Taraftarların ardından futbolcular da Nijeryalı yıldız için, "Bizimle Kal Osimhen" dedi.

Bu anların ardından mikrofon uzatılan Okan Buruk da, "Stay with us Osimhen. (Bizimle Kal Osimhen)" sözlerini sarf etti.