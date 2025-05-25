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Galatasaraylılardan Victor Osimhen'e çağrı!

Galatasaraylılardan Victor Osimhen'e çağrı!

25.05.2025 23:52:00
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Cumhuriyet Spor
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Galatasaraylılardan Victor Osimhen'e çağrı!

Süper Lig'de kazandığı 25. şampiyonluğu kutlayan Galatasaray'da Nijeryalı golcü Victor Osimhen için takımda kalma çağrısı yapıldı.

Galatasaraylı taraftarların sosyal medyadan başlattığı, "Bizimle Kal Osimhen" çağrısı devam ediyor.

Galatasaraylı futbolcular ve teknik direktör Okan Buruk, bu çağrıyı şampiyonluk kutlamalarına da taşıdı.

GALATASARAYLILARDAN OSIMHEN'E ÇAĞRI

Osimhen, şampiyonluk kutlamalarında 'Yarim yarim' şarkısıyla sahneye çıktı. Taraftarların ardından futbolcular da Nijeryalı yıldız için, "Bizimle Kal Osimhen" dedi.

Bu anların ardından mikrofon uzatılan Okan Buruk da, "Stay with us Osimhen. (Bizimle Kal Osimhen)" sözlerini sarf etti.

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