Galatasaray'ın Ter Stegen'e yaptığı teklif ortaya çıktı!

Fernando Muslera'nın vedasının ardından kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın transfer gündeminde Barcelona'nın file bekçisi Marc-Andre ter Stegen de bulunuyor.

İspanyol gazetesi Sport'un haberine göre; sarı kırmızılılar birkaç hafta önce Ter Stegen'i ikna etmek içim resmi bir teklifte bulundu ve İstanbul'da Alman kalecinin menajeriyle yapılan görüşmeden olumsuz sonuç çıktı.

Haberde, Galatasaray'ın 33 yaşındaki eldiveni ikna etmek için 5 milyon Euro net maaş önerdiği ve Avrupa kulüpleriyle rekabet edebilecek bir kadro kurulacağının sözünü verdiği kaydedildi.

Barcelona'da üçüncü kaleci pozisyonuna düşen Andre ter Stegen'in gelecek sezonda kadroda düşünülmediği ileri sürülürken, sarı kırmızılıların daha yüksek bir teklifle ikinci kez transfer girişiminde bulunabileceği iddia edildi.

Haber detayında, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un da Ter Stegen'i kadrosunda görmek istediği belirtilirken, Osimhen'in transferinin netleşmesinin ardından sarı kırmızılıların Alman kaleciye yoğunlaşacağı ileri sürüldü.