Cumhuriyet Gazetesi Logo
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu!

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu!

28.08.2025 20:05:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu!

Ülkemizi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek Galatasaray'ın karşılaşacağı rakipler belli oldu.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri İsviçre'de düzenlenen kura çekimi ile belirlendi.

Sarı-kırmızılıların Devler Ligi'ndeki rakipleri şu şekilde:

Liverpool (E), Manchester City (D), Atletico Madrid, (E) E. Frankfurt (D), Bodo/Glimt (E), Ajax (D), Monaco (D), Union SG (E).

Şampiyonlar Ligi'ndeki maç tarihleri şöyle:

1. Hafta: 16/18 Eylül 2025

2. Hafta: 30 Eylül/1 Ekim 2025

3. Hafta: 21/22 Ekim 2025

4. Hafta: 4/5 Kasım 2025

5. Hafta: 25/26 Kasım 2025

6. Hafta: 9/10 Aralık 2025

7. Hafta: 20/21 Ocak 2026

8. Hafta: 28 Ocak 2026

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması sonrasında finale kadar oynanacak turların tarihleri:

Son 16 play-off turu: 17/18 ve 24/25 Şubat 2026

Son 16 turu: 10/11 ve 17/18 Mart 2026

Çeyrek final: 7/8 ve 14/15 Nisan 2026

Yarı final: 28/29 Nisan ve 5/6 Mayıs 2026

Final: 30 Mayıs 2026

İlgili Konular: #galatasaray #uefa şampiyonlar ligi #kura çekimi

İlgili Haberler

1.5 yıllık anlaşma sağlandı: Galatasaray'da ayrılık kapıda!
1.5 yıllık anlaşma sağlandı: Galatasaray'da ayrılık kapıda! Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un kadroda düşünmediği Carlos Cuesta'nın Vasco da Gama ile anlaştığı iddia edildi.
Galatasaray Wilfried Singo transferini resmen açıkladı: Maliyeti belli oldu!
Galatasaray Wilfried Singo transferini resmen açıkladı: Maliyeti belli oldu! Süper Lig ekibi Galatasaray, Monaco forması giyen 24 yaşındaki Fildişi Sahilli savunmacı Wilfried Singo'yu renklerine bağladığını duyurdu.
Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray taraftarını heyecanlandıran paylaşım!
Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray taraftarını heyecanlandıran paylaşım! Inter'de forma giyen ve bir süre önce adı Galatasaray'la anılan Hakan Çalhanoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım sonrası sarı-kırmızılı takımın taraftarlarını heyecanlandırdı.