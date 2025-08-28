Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu!

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri İsviçre'de düzenlenen kura çekimi ile belirlendi.
Sarı-kırmızılıların Devler Ligi'ndeki rakipleri şu şekilde:
Liverpool (E), Manchester City (D), Atletico Madrid, (E) E. Frankfurt (D), Bodo/Glimt (E), Ajax (D), Monaco (D), Union SG (E).
Şampiyonlar Ligi'ndeki maç tarihleri şöyle:
1. Hafta: 16/18 Eylül 2025
2. Hafta: 30 Eylül/1 Ekim 2025
3. Hafta: 21/22 Ekim 2025
4. Hafta: 4/5 Kasım 2025
5. Hafta: 25/26 Kasım 2025
6. Hafta: 9/10 Aralık 2025
7. Hafta: 20/21 Ocak 2026
8. Hafta: 28 Ocak 2026
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması sonrasında finale kadar oynanacak turların tarihleri:
Son 16 play-off turu: 17/18 ve 24/25 Şubat 2026
Son 16 turu: 10/11 ve 17/18 Mart 2026
Çeyrek final: 7/8 ve 14/15 Nisan 2026
Yarı final: 28/29 Nisan ve 5/6 Mayıs 2026
Final: 30 Mayıs 2026