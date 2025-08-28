Galatasaray Wilfried Singo transferini resmen açıkladı: Maliyeti belli oldu!

Galatasaray, Wilfried Singo transferini açıkladı.

Sarı-kırmızılılar, Singo transferi için Monaco'ya 30.7 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Galatasaray ve Monaco arasında yapılan anlaşmaya göre, 24 yaşındaki futbolcunun sonraki satışından pay maddesi de yer alıyor.

5 YILLIK SÖZLEŞME

Galatasaray, Singo ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Fildişili futbolcu, Galatasaray'dan senelik 4.8 milyon Euro ücret kazanacak.

Sarı-kırmızılı takımın açıklaması şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Wilfried Stephane Singo'nun transferi konusunda, kulübü AS Monaco Football Club SAM ile anlaşmaya varılmıştır.

Futbolcunun eski kulübüne net 30.769.230,77 EUR tutarında transfer bedeli ödenecektir.

Ayrıca, futbolcunun bir sonraki satışından elde edilecek kârın %10'luk bölümü AS Monaco Football Club SAM'a ödenecektir.

Futbolcu ile 2025-2026 futbol sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 5 yıllık sözleşme imzalanmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre, futbolcuya her bir sezon için net 4.800.000,00 EUR garanti ücret ödenecektir."