Cumhuriyet Gazetesi Logo
Emre Belözoğlu'ndan kırmızı kart tepkisi: 'Üstünde Galatasaray forması olsa...'

Emre Belözoğlu'ndan kırmızı kart tepkisi: 'Üstünde Galatasaray forması olsa...'

23.01.2026 23:10:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Emre Belözoğlu'ndan kırmızı kart tepkisi: 'Üstünde Galatasaray forması olsa...'

Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Kerem Demirbay'ın gördüğü kırmızı kart için çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu.

Maçın 90. dakikasında Kasımpaşa'da yeni transfer Kerem Demirbay, hakeme yaptığı itirazın ardından üst üste iki sarı kart görerek oyundan atıldı.

Maçın ardından İstanbul ekibinin teknik direktörü Emre Belözoğlu, Kerem Demirbay'ın gördüğü kırmızı karta tepki gösterdi.

"GALATASARAY'DA OLSA KIRMIZI ÇIKAR MI?"

Mücadelenin hakemini eleştiren deneyimli teknik adam, "Galatasaray maçında Torreira basınca kırmızı kart vermiyorlar. Onuachu basınca kırmızı kart vermiyorlar. Kerem Demirbay'a veriyorlar. Kerem Demirbay'ın üstünde Galatasaray forması olsa bu kırmızı kart rahat çıkar mı?

Bu kadar kötü maç yönetilmez. Bu kadar kötü oyun okunmaz. Bu hakemlerle bu lig böyle gitmez" dedi. 

İlgili Konular: #kasımpaşa #emre belözoğlu #kırmızı kart

İlgili Haberler

Sahasında hata yapmadı... Trabzonspor, Kasımpaşa karşısında 2 golle güldü!
Sahasında hata yapmadı... Trabzonspor, Kasımpaşa karşısında 2 golle güldü! Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor, konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti.
Kasımpaşa - Antalyaspor maçında gol sesi çıkmadı
Kasımpaşa - Antalyaspor maçında gol sesi çıkmadı Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Kasımpaşa'nın Antalyaspor'u konuk ettiği maç, 0-0 beraberlikle sonuçlandı.
Kasımpaşa, Kerem Demirbay transferini resmen açıkladı!
Kasımpaşa, Kerem Demirbay transferini resmen açıkladı! Süper Lig ekibi Kasımpaşa, 32 yaşındaki Türk asıllı Alman oyuncu Kerem Demirbay'ı renklerine bağladı.