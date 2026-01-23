Emre Belözoğlu'ndan kırmızı kart tepkisi: 'Üstünde Galatasaray forması olsa...'

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu.

Maçın 90. dakikasında Kasımpaşa'da yeni transfer Kerem Demirbay, hakeme yaptığı itirazın ardından üst üste iki sarı kart görerek oyundan atıldı.

Maçın ardından İstanbul ekibinin teknik direktörü Emre Belözoğlu, Kerem Demirbay'ın gördüğü kırmızı karta tepki gösterdi.

"GALATASARAY'DA OLSA KIRMIZI ÇIKAR MI?"

Mücadelenin hakemini eleştiren deneyimli teknik adam, "Galatasaray maçında Torreira basınca kırmızı kart vermiyorlar. Onuachu basınca kırmızı kart vermiyorlar. Kerem Demirbay'a veriyorlar. Kerem Demirbay'ın üstünde Galatasaray forması olsa bu kırmızı kart rahat çıkar mı?

Bu kadar kötü maç yönetilmez. Bu kadar kötü oyun okunmaz. Bu hakemlerle bu lig böyle gitmez" dedi.