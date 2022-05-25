Galatasaray İtalyan yıldız Federico Bernardeschi'ye teklifte bulundu

Gözünü yeni sezona çeviren Galatasaray için İtalyan basınından çarpıcı bir iddia geldi. İtalyan basını, sarı-kırmızılıların Juventus'un 2017 yılında 40 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Federico Bernardeschi için teklifte bulunduğunu iddia etti.

cumhuriyet.com.tr
25 Mayıs 2022 Çarşamba, 10:03
Galatasaray İtalyan yıldız Federico Bernardeschi'ye teklifte bulundu
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Süper Lig'de sezonu beklentilerin altında kapatan Galatasaray'da gözler yeni sezona çevrildi.

Sarı-kırmızılı ekipte 11 Haziran'da başkanlık seçimi gerçekleşecek. Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu başkanlık için yarışacak. Diğer yandan sarı-kırmızılıların teknik direktör belirsizliği de sürüyor. 

İtalyan basınında çıkan haberlerde, Galatasaray'ın transfer gündemine dair çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. 

MİLAN ÖNERİYİ GERİ ÇEVİRDİ, GALATASARAY TEKLİF YAPTI

Sport Italia muhabiri Rudy Galletti, Juventus'taki macerasının sonuna gelen 28 yaşındaki İtalyan yıldız Federico Bernardeschi'ye Galatasaray'ın teklif yaptığını öne sürdü. Transfer gerçekleşirse Galatasaray, Bernardeschi'yi bedelsiz olarak kadrosuna katacak.

İtalyan futbolcunun Serie A şampiyonu Milan'a da önerildiği ancak kırmızı-siyahlı kulübün kendi profiline uymadığı gerekçesiyle transferi veto ettiği bildirildi.


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