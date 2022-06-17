Galatasaray, Jason Denayer'i gündemine aldı

17 Haziran 2022 Cuma, 22:50

Galatasaray, Dursun Özbek başkanlığındaki yeni yönetimiyle transfer çalışmalarına hız verdi.

A Spor'un haberine göre, sarı-kırmızılılar, Lyon ile sözleşmesi sona eren ve şu an serbest statüde bulunan Jason Denayer'i gündemine aldı.

İSTANBUL'A GELDİ

Jason Denayer'in de İstanbul'a gelmesi ve sosyal medya hesabından paylaşım yapması, tarafların transfer için masaya oturacağı şeklinde yorumlandı.

Belçikalı stoper Denayer, daha önce iki kez Galatasaray'da kiralık olarak forma giymişti.

Jason Denayer'in İstanbul'a geldikten sonraki paylaşımı şu şekilde: