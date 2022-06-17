Galatasaray, Jason Denayer'i gündemine aldı

Dursun Özbek'in başkanlığa seçilmesinin ardından yeni yönetimle transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'ın, Belçikalı futbolcu Jason Denayer'i gündemine aldığı ileri sürüldü.

cumhuriyet.com.tr
17 Haziran 2022 Cuma, 22:50
Galatasaray, Jason Denayer'i gündemine aldı
Abone Ol google-news

Galatasaray, Dursun Özbek başkanlığındaki yeni yönetimiyle transfer çalışmalarına hız verdi.

A Spor'un haberine göre, sarı-kırmızılılar, Lyon ile sözleşmesi sona eren ve şu an serbest statüde bulunan Jason Denayer'i gündemine aldı.

İSTANBUL'A GELDİ

Jason Denayer'in de İstanbul'a gelmesi ve sosyal medya hesabından paylaşım yapması, tarafların transfer için masaya oturacağı şeklinde yorumlandı.

Belçikalı stoper Denayer, daha önce iki kez Galatasaray'da kiralık olarak forma giymişti. 

Jason Denayer'in İstanbul'a geldikten sonraki paylaşımı şu şekilde:


süper lig galatasaray dursun özbek Jason denayer lyon
Cumhuriyet TV Youtube Abone Ol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler