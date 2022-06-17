Galatasaray, Jason Denayer'i gündemine aldı
Dursun Özbek'in başkanlığa seçilmesinin ardından yeni yönetimle transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'ın, Belçikalı futbolcu Jason Denayer'i gündemine aldığı ileri sürüldü.
Galatasaray, Dursun Özbek başkanlığındaki yeni yönetimiyle transfer çalışmalarına hız verdi.
A Spor'un haberine göre, sarı-kırmızılılar, Lyon ile sözleşmesi sona eren ve şu an serbest statüde bulunan Jason Denayer'i gündemine aldı.
İSTANBUL'A GELDİ
Jason Denayer'in de İstanbul'a gelmesi ve sosyal medya hesabından paylaşım yapması, tarafların transfer için masaya oturacağı şeklinde yorumlandı.
Belçikalı stoper Denayer, daha önce iki kez Galatasaray'da kiralık olarak forma giymişti.
Jason Denayer'in İstanbul'a geldikten sonraki paylaşımı şu şekilde:
Video Haberler
- 'Mazota zam, her şeye zam; nedir bu abi?'
- 'Daha uçamıyorsun' diyerek uçakla kavga etti
- '260 ton radyoaktif atık İstanbul'a getirildi'
- Kurbanlık inekler market reyonlarını gezdi
- Oğluyla tartışıp, etrafa saldırdı!
- Adayı duyurma şartını açıkladı
- Kayseri’de 2 paraşütçü havada çarpıştı
- Gece denize giren genç, boğulma tehlikesi geçirdi
- İşten çıkıp eve geldi, kocasını öldürülmüş halde buldu
- Taciz iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı
En Çok Okunan Haberler
-
- Müge Anlı için harekete geçildi
- 'Mazota zam, her şeye zam; nedir bu abi?'
- 'Merkez'in dolar tahmini zirvede
- Alman şirketten Saray'a ihtar
- Arınç'tan Metiner'e zehir zemberek sözler
- 'Sakın yatırım yapmayın' diyerek uyardı
- İstinaftan Alçı'ya kötü haber
- Terör örgütü lideri Öcalan için çarpıcı iddia
- Son anketteki 'CHP' ve 'İYİ Parti' ayrıntısı
- Adayı duyurma şartını açıkladı