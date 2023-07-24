Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Mikiah Herbert Harrigan'ı kadrosuna kattı

Yayınlanma: 24.07.2023 - 07:34

Güncelleme: 24.07.2023 - 07:34

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, kadın basketbol takımı, 2023-2024 sezonu için üçüncü yabancı transferini 25 yaşındaki Mikiah Herbert Harrigan ile gerçekleştirdi.

Bir dönem Kayseri Basketbol forması da giyen 1,88 metrelik forvet, yeni sezonda Galatasaray forması giyecek.



WNBA'DE FORMA GİYDİ

Büyük Britanyalı oyuncu, 2020 WNBA draftında Minnesota Lynx tarafından birinci tur altıncı sırada seçildi.

WNBA'nin ardından 2020-2021 sezonunda Kayseri Basketbol'a transfer olan oyuncu, sezonun bitmesiyle birlikte yeniden ABD'ye giderek WNBA'da Seattle Storm formasını terletti.

Harrigan, geçen sezon ise ülkesinde London Lions forması giymişti.