Galatasaray Kadın Futbol Takımı normal sezonu lider tamamladı

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu’nun 18. haftasında Galatasaray Petrol Ofisi evinde karşılaştığı Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget Gençlik Spor Kulübü’nü 4-0 mağlup etti ve grubunda normal sezonu lider tamamladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18 Mart 2023 - 15:36
Galatasaray Kadın Futbol Takımı normal sezonu lider tamamladı
Abone Ol google-news

Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu 18. haftasında Galatasaray ile Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget Gençlik Spor Kulübü, Florya Metin Oktay Tesisleri’nde karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, mücadeleden 4-0’lık skorla galip ayrıldı. Galatasaray’a galibiyeti getiren golleri; 20 ve 89. dakikalar Kabakaba Nsiala, 41. dakikada Berna Yeniçeri ve 59. dakikada Ebru Topçu kaydetti.

Normal sezonu 51 puanla lider tamamlayan Galatasaray, play-off çeyrek final etabında mücadele edecek.

Play-off çeyrek final etabında ilk maçlar 29 Nisan, ikinci maçlar ise 6 Mayıs tarihlerinde oynanacak.


Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı Fomget Gençlik Spor Kulübü

İlgili Haberler

Fenerbahçe ile Corendon Alanyaspor 14. randevuda

Fenerbahçe ile Corendon Alanyaspor 14. randevuda
Beşiktaş - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Trabzonspor'da olağanüstü genel kurul ertelendi

Trabzonspor'da olağanüstü genel kurul ertelendi

En Çok Okunan Haberler