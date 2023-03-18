Galatasaray Kadın Futbol Takımı normal sezonu lider tamamladı
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu’nun 18. haftasında Galatasaray Petrol Ofisi evinde karşılaştığı Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget Gençlik Spor Kulübü’nü 4-0 mağlup etti ve grubunda normal sezonu lider tamamladı.
Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu 18. haftasında Galatasaray ile Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget Gençlik Spor Kulübü, Florya Metin Oktay Tesisleri’nde karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, mücadeleden 4-0’lık skorla galip ayrıldı. Galatasaray’a galibiyeti getiren golleri; 20 ve 89. dakikalar Kabakaba Nsiala, 41. dakikada Berna Yeniçeri ve 59. dakikada Ebru Topçu kaydetti.
Normal sezonu 51 puanla lider tamamlayan Galatasaray, play-off çeyrek final etabında mücadele edecek.
Play-off çeyrek final etabında ilk maçlar 29 Nisan, ikinci maçlar ise 6 Mayıs tarihlerinde oynanacak.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı Fomget Gençlik Spor Kulübü
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan çocuk azarlar gibi Bakan Muş'u azarladı
- Son anket ORC'den: Kılıçdaroğlu fark attı
- Atatürksüz hutbe camiyi karıştırdı
- Abide Köprülü Kavşağı'nı yapan şirket sahte belgeyle iha
- Gram altında tarihi rekor!
- Hükümet HÜDA PAR üzerinden SADAT'a mı görev veriyor?
- Ünlü oyuncu CHP'den milletvekili aday adayı oldu
- 'Artık hiçbir şey söylemek istemiyorum'
- Dünya Tiyatrolar Günü'ne özel 9 oyun
- Mansur Yavaş: Dere yataklarını imara açmışlar