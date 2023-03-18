Trabzonspor'da olağanüstü genel kurul ertelendi

Trabzonspor tarafından olağanüstü genel kurulu ertelendiği duyuruldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18 Mart 2023 - 11:13
Trabzonspor'da olağanüstü genel kurul ertelendi
Abone Ol google-news

Trabzonspor'da olağanüstü genel kurul ertelendi.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, bugün Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen ilk toplantıda, oy kullanma hakkı bulunan 9 bin 278 üyeden gerekli çoğunluğun sağlanamadığı belirtildi.

Toplantının, çoğunluk aranmaksızın 25-26 Mart'ta saat 09.00'da Hayri Gür Spor Salonu'nda yapılacağı kaydedildi.

Trabzonspor'da olağanüstü genel kurulda kulüp asbaşkanı Ertuğrul Doğan, seçime tek liste ile girecek.


trabzonspor Ertuğrul Doğan Olağanüstü genel kurul

İlgili Haberler

Beşiktaş - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen: “Ligi iyi bir şekilde bitirme hedefindeyiz”

Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen: “Ligi iyi bir şekilde bitirme hedefindeyiz”
Galatasaray'ın serisi Konya'da son buldu! Konyaspor 2-1 Galatasaray

Galatasaray'ın serisi Konya'da son buldu! Konyaspor 2-1 Galatasaray

En Çok Okunan Haberler