Liverpool-Galatasaray maçının hakemi belli oldu!

Liverpool-Galatasaray maçının hakemi belli oldu!

16.03.2026 12:19:00
Cumhuriyet Spor
Liverpool-Galatasaray maçının hakemi belli oldu!

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın son 16 turu rövanşında Liverpool'la oynayacağı maçı Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek.

Şampiyonlar Ligi'nde 2025/26 sezonunun son 16 turu rövanşı başlıyor.

Galatasaray, çeyrek finale kalabilmek için deplasmanda Liverpool'la karşılaşacak. Sarı-kırmızılı ekip, İstanbul'da oynanan ilk maçı Mario Lemina'nın golüyle 1-0 kazanmıştı.

18 Mart Çarşamba günü oynanacak maç öncesinde UEFA, karşılaşmada görev alacak hakemleri açıkladı. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Liverpool-Galatasaray maçını Polonya Futbol Federasyonu'nundan Szymon Marciniak yönetecek.

Szymon Marciniak'ın yardımcılıklarını aynı federasyondan Tomasz Listkiewicz ve Adam Kupsik üstlenecek, Pawel Raczkowski ise dördüncü hakem olarak görev yapacak. Mücadelenin VAR hakemi İtalya Futbol Federasyonu'ndan Marco Di Bello olurken AVAR'da Daniele Chiffi yer alacak.

DAHA ÖNCE GALATASARAY'IN 3 MAÇINDA GÖREV YAPTI

Szymon Marciniak, Şampiyonlar Ligi'nde daha önce Galatasaray'ın 3 maçını yönetti. 

Sarı-kırmızılıların 2015/16 sezonunda grup etabında Atletico Madrid'le oynadığı maçta görev yapan Marciniak, sonrasında 2019/20 sezonunda yine grup etabındaki PSG maçında yer almıştı.

45 yaşındaki hakem, Galatasaray'ın son olarak 2023/24 sezonunda Molde'yle oynadığı rövanş maçını yönetmişti.

İlgili Haberler

Liverpool'a Galatasaray maçı öncesi son dakika darbesi!
Liverpool'a Galatasaray maçı öncesi son dakika darbesi! Liverpool, İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında kendi sahasında ağırladığı Tottenham ile 1-1 berabere kaldı.
Galatasaray maçı öncesi Szoboszlai'den takımına eleştiri! 'Böyle devam edersek...'
Galatasaray maçı öncesi Szoboszlai'den takımına eleştiri! 'Böyle devam edersek...' Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Liverpool, Tottenham'la berabere kaldı. Liverpool'da Dominik Szoboszlai, takımın performansını eleştirirken dikkat çeken ifadeler kullandı.
Arne Slot'tan puan kaybı sonrası Galatasaray mesajı: 'Şimdi yapmamız gereken...'
Arne Slot'tan puan kaybı sonrası Galatasaray mesajı: 'Şimdi yapmamız gereken...' Liverpool'un Hollandalı teknik direktörü Arne Slot, 1-1 berabere kaldıkları Tottenham maçının ardından görüşlerini aktardı.