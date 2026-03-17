Liverpool efsanesinden Galatasaray maçı öncesi dikkat çeken açıklama

17.03.2026 15:13:00
Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Galatasaray deplasmanda Liverpool ile karşılaşacak. Liverpool'un eski oyuncularından ve kaptanlarından Jamie Carragher, maç öncesinde değerlendirmelerde bulundu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu başlıyor. Galatasaray, ilk maçta 1-0 mağlup ettiği Liverpool ile deplasmanda karşılaşacak. Liverpool'un efsanelerinden Jamie Carragher, mücadele öncesinde değerlendirmelerde bulundu.

İngiltere Premier Lig'de 30. haftanın kapanışındaki Brentford-Wolverhampton maçının ardından Sky Sports'taki yayında konuşan Carragher, Liverpool'a olan güveninin azaldığını söyledi.

'BİRKAÇ HAFTA ÖNCEKİ KADAR EMİN DEĞİLİM'

Carragher açıklamasında, "Wolverhampton ve Tottenham maçlarından birer puan aldık. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a karşı ilk maçı kaybettik ve bu yüzden Galatasaray karşısında turu geçeceğimizden, birkaç hafta önceki kadar emin değilim" dedi.

NE DEMİŞTİ?

Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maç öncesinde Carragher, "Atletico Madrid'den ziyade Galatasaray'ı tercih ederim. Galatasaray'ı yeneceğimizden yüzde 99 eminim" ifadelerini kullanmıştı.

Galatasaray maçı öncesi Szoboszlai'den takımına eleştiri! 'Böyle devam edersek...' Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Liverpool, Tottenham'la berabere kaldı. Liverpool'da Dominik Szoboszlai, takımın performansını eleştirirken dikkat çeken ifadeler kullandı.
Galatasaray MCT Technic Boogie Ellis'i kadrosuna kattı! Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Galatasaray MCT Technic, Boogie Ellis'i kadrosuna kattı.
Liverpool-Galatasaray maçının hakemi belli oldu! Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın son 16 turu rövanşında Liverpool'la oynayacağı maçı Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek.