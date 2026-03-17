Liverpool efsanesinden Galatasaray maçı öncesi dikkat çeken açıklama

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu başlıyor. Galatasaray, ilk maçta 1-0 mağlup ettiği Liverpool ile deplasmanda karşılaşacak. Liverpool'un efsanelerinden Jamie Carragher, mücadele öncesinde değerlendirmelerde bulundu.

İngiltere Premier Lig'de 30. haftanın kapanışındaki Brentford-Wolverhampton maçının ardından Sky Sports'taki yayında konuşan Carragher, Liverpool'a olan güveninin azaldığını söyledi.

'BİRKAÇ HAFTA ÖNCEKİ KADAR EMİN DEĞİLİM'

Carragher açıklamasında, "Wolverhampton ve Tottenham maçlarından birer puan aldık. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a karşı ilk maçı kaybettik ve bu yüzden Galatasaray karşısında turu geçeceğimizden, birkaç hafta önceki kadar emin değilim" dedi.

NE DEMİŞTİ?

Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maç öncesinde Carragher, "Atletico Madrid'den ziyade Galatasaray'ı tercih ederim. Galatasaray'ı yeneceğimizden yüzde 99 eminim" ifadelerini kullanmıştı.