Galatasaray kendi evinde çok rahat!
Galatasaray HDI Sigorta, Voleybol Efeler Ligi'nin 10. haftasında kendi evinde ağırladığı Bigadiç Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 10. haftasında Galatasaray HDI Sigorta sahasında Bigadiç Belediyespor'u 3-0 yendi.
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Ramazan Çevik, Recep Karakoç
Galatasaray HDI Sigorta: Burak Güngör, Ahmet Tümer, Zimmermann, Kujundzic, Oğuzhan Karasu, Hadrava (Beytullah Hatipoğlu, Çağatay Durmaz, Muzaffer Yönet, Onur Günaydı)
Bigadiç Belediyespor: Ebrahimi, Yiğit Yılmaz, Nwachukwu, Taha Erden, Einisamarein, Vefa Yılmaz (Yiğit Yıldız, Salih Özdemir, Eren Kanlı, Kadir Bircan, Andaç Kapan, İlker Çakır, Murat Al, Gökhan Çatal)
Setler: 25-12, 25-18, 25-23
Süre: 76 dakika (19, 26, 31)
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