Galatasaray kendi evinde kayıp!

Yayınlanma: 27.04.2025 - 23:39

Güncelleme: 27.04.2025 - 23:39

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Aliağa Petkimspor, deplasmanda Galatasaray'ı 86-81 mağlup etti.

Bu sonuçla konuk ekip ligdeki 10. galibiyetini alırken Galatasaray, 13. kez mağlup oldu.

Salon: Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Mehmet Şahin, Ziya Özorhon, Murat Ciner

Galatasaray: Sadık Emir Kabaca 15, Cummings 22, Palmer Jr. 19, Delgado 10, Göksenin Köksal 2, Samet Geyik 2, Izundu 8, Buğrahan Tuncer 3, Young, Yaman Alişan

Aliağa Petkimspor: Dotson 20, Beck 22, Russell 5, Williams 6, Troy Selim Şav 2, Aldridge 11, Kılıçarslan Şenkahya 7, Karahan Tuan Efeoğlu 2, Salinas 11

1. periyot: 22-26

Devre: 44-48

3. periyot: 62-62