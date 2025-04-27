Galatasaray kendi evinde kayıp!
Galatasaray, Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında kendi evinde ağırladığı Aliağa Petkimspor'a 86-81 mağlup oldu.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Aliağa Petkimspor, deplasmanda Galatasaray'ı 86-81 mağlup etti.
Bu sonuçla konuk ekip ligdeki 10. galibiyetini alırken Galatasaray, 13. kez mağlup oldu.
Salon: Basketbol Gelişim Merkezi
Hakemler: Mehmet Şahin, Ziya Özorhon, Murat Ciner
Galatasaray: Sadık Emir Kabaca 15, Cummings 22, Palmer Jr. 19, Delgado 10, Göksenin Köksal 2, Samet Geyik 2, Izundu 8, Buğrahan Tuncer 3, Young, Yaman Alişan
Aliağa Petkimspor: Dotson 20, Beck 22, Russell 5, Williams 6, Troy Selim Şav 2, Aldridge 11, Kılıçarslan Şenkahya 7, Karahan Tuan Efeoğlu 2, Salinas 11
1. periyot: 22-26
Devre: 44-48
3. periyot: 62-62
Etiketler: #galatasaray #Aliağa Petkimspor #Basketbol Süper Ligi
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