Galatasaray, Kerem Demirbay'da mutlu sona yakın!
Galatasaray, Bayer Leverkusen forması giyen Kerem Demirbay ile anlaştı.
Leverkusen ile Galatasaray arasında uzun süredir devam eden görüşmeler olumlu sonuçlandı.
Granit Xhaka, Leverkusen'e transferinin ardından teknik direktör Xabi Alonso'nun Kerem Demirbay'ın ayrılığına izin verdi ve kulüpler arasındaki görüşmeler pazarlıklar tamamlandı.
İSTANBUL'A GELİYOR
Leverkusen'in Hoffenheim'dan 2019 yılında 32 milyon euro ödeyerek kadrosuna kattığı rekor transferi Kerem Demirbay, bu akşam saat 23:00'te İstanbul'a gelecek.
Galatasaray'ın Kerem Demirbay için Leverkusen'e 5 milyon euro bonservis ödeyeceği belirtilirken, oyuncuya yıllık 2 milyon euro maaş verileceği öğrenildi.
YERLİ STATÜSÜNDE OYNAYACAK
2017 yılında Alman Milli Takımı'nı tercih etmesi nedeniyle Kerem Demirbay Süper Ligde yerli statüsünde oynayamayacak. 30 yaşındaki futbolcu, TFF'nin yeni çıkardığı ve her kulübün 1 oyuncu için yararlanma hakkı tanıdığı 'mavi kart' statüsünden faydalanacak. Galatasaray, Kerem'in oynadığı maçlarda 9+2 ile mücadele edebilecek.
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