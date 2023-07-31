Galatasaray maça 1-0 önde başlıyor...

31 Temmuz 2023 Pazartesi

Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kala yine kaos, dedikodu, heyecan, üzüntü ve mutluluğun bol olduğu sezon öncesini geride bırakmak üzereyiz...

Malum futbol dünyasında yaz aylarında en çok konuşulan, merak edilen konu transfer söylentileri ve KAP bildirimleri olur...

Sezon içerisinde izlenilen maçlarda jeneriklik hareketlerden ziyade atılan transfer çalımları taraftarlar tarafından daha büyük çoşku ile karşılanır. Bu sezon öncesi yeşil sahaya çıkmadan en çok çalım atan takım geçen sezonun şampiyonu Galatasaray oldu.

Süper Lig'de yeni başlayacak sezonu uzun bir 90 dakika olarak düşünecek olursak, Galatasaray henüz hakemin düdüğü gelmeden top kontrolünü yaptıktan sonra ilk çalımını ezeli rakibi Beşiktaş'a attı. Beşiktaş'ın transferin son aşamasına getirdiği ve hatta İstanbul'a gelmesi için biletlerin bile alındığı Halil Dervişoğlu'nu kimseye ses etmeden kadrosuna katarak orta sahadan hızlı bir hücuma kalktı.

Herkes bu çalımı konuşurken Galatasaray'ın yeni 10 numarası Erden Timur, top ayağındayken ikinci hareketini çoktan planlamıştı. Günlerce İngiltere'de ve ülkemizde adı ezeli rakibi Fenerbahçe ile anılan Wilfried Zaha'yı, attığı muhteşem bir vücut çalımıyla sarı kırmızılıların kadrosuna katarak ceza sahasına çok yaklaştı.

Bu çalım öyle bir çalımdı ki futbol ile ilgisi olan ya da olmayan herkes birden 'ALİ CABBAR' şarkısının Emir Can İğrek tarafından aslında sevdiği kızı alamayan Ali Cabbar için değil de sevdiği futbolcu Zaha'yı alamayan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yazıldığını konuşarak dinlemeye başladı.

Artık bütün Galatasaray tribünleri ayağa kalkmıştı ve bir maçı kazanmak için gerekli olan golün gelmesi çok yakındı. Usta 10 numara Timur, günlerce hatta haftalarca kafasında kurduğu pozisyonu yakalamış ve takımı öne geçirecek golü bulmak için o ara pasını Arjantinli yıldızın önüne adeta 'Al da at dercesine' bıraktı. Son yıllarda Süper Lig'in gördüğü en iyi golcülerden biri olan Mauro Icardi tabi ki bu asisti harcamadan topu öyle bir ağlara gönderdi ki Galatasaray taraftarları hep bir ağızdan 'Aşkın olayım' diye bağırmaya başladı.

Atılan bu müthiş gol ile Galatasaray henüz sahaya çıkmadan rakipleri karşısında adeta 1-0 öne geçmişti. Tabi ki futbol ne zaman ne olacağı asla bilinmeyen sürprizlere gebe bir oyun ama son şampiyon henüz sahaya çıkmadan attığı çalımlar ve müthiş golle yeni sezonunda en büyük favorisi olacağını tüm Türkiye'ye adeta göstermiş oldu.

İşin özü Galatasaray eksilmeden üstüne koyarak yeni sezona geliyor, umarım diğer takımlar da bu kadar iyi bir dönem geçirmiştir ve özlediğimiz Süper Lig'i bize izletirler...