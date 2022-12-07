Olympique Lyon'dan Galatasaray'a Moussa Dembele yanıtı

07 Aralık 2022 Çarşamba, 10:23

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Fransız ekibi Lyon'da forma giyen Moussa Dembele'yi kadrosuna katmak için düğmeye bastı.

Takvim'in haberine göre sarı-kırmızılılar, Fransa ve Mali vatandaşı olan futbolcunun maliyetini sordu ve Lyon'un yanıtı belli oldu. Haberde Galatasaray'ın, Lyon ve oyuncunun menajeriyle temas kurduğu belirtildi.

Lyon, golcü oyuncunun bedelinin 8 milyon Euro olduğunu Galatasaraylı yetkililere ifade etti. Futbolcu, şu anda Ligue 1 ekibinden yıllık 2.2 milyon Euro kazanıyor. Dembele'nin ise Galatasaray'dan 3.5 yıllık sözleşme istediği kaydedildi.

18.5 MİLYON EURO MALİYET

Oyuncunun Galatasaray'dan talebi yıllık 3 milyon Euro. Ocak ayında Galatasaray'a çıkacak faturanın 18.5 milyon Euro olması transferde geri adım attırdı. Başkan Dursun Özbek ve kurmayları Dembele'nin transferini devre arasında yapmaktan vazgeçti. Dembele'nin kontratı sezon sonu bitecek. Cimbom, oyuncu ve menajeri ile temaslarını sürdürecek.

GOL ÜRETTİ

Dembele geçen sezonda Lyon'da 36 maçta 22 gol ve 6 asist kaydetti. 26 yaşındaki Dembele bu sezon ise 12 maçta 2 gollük katkı yaptı.

KUZENİ MESAJ VERDİ

Dembele için dikkat çeken bir açıklama kuzeninden geldi. Fofana, "Dembele için sürpriz takımlar devrede" şeklinde konuştu.

Futbola PSG altyapısında başlayan Dembele ardından Fulham, Celtic ve Atletico Madrid gibi takımların formasını terletti. Oyuncu son olarak ise Fransız ekibi Lyon için top koşturuyor.

Futbolcunun adı ise Galatasaray ile yoğun bir şekilde anılıyor. Bu anlamda oyuncu ile ilgili gelişmeler taraftarlar tarafından oldukça yakından takip edilmekte.