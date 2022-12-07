Villarreal Teknik Direktörü Quique Setien: 'Galatasaray ve Fenerbahçe bizi zorladı'
Villarreal Teknik Direktörü Quique Setien, Galatasaray ile yaptıkları hazırlık maçının ardından açıklamalarda bulundu. Setien, "Fenerbahçe ve Galatasaray'la oynadık. İki takımı da daha öncesinden tanıyorduk. Bu iki maçın da zor olacağını biliyorduk. İki takım da bizi zorladı" dedi.
Kulüpler Birliği Vakfı ile La Liga tarafından düzenlenen Dostluk Turnuvası'nın son maçında Galatasaray'ı 4-3 mağlup eden İspanya temsilcisi Villarreal'de teknik direktör Quique Setien, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kendilerini zorladığını söyledi.
Nef Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Setien, "Maçın başlarında baskıdan dolayı biraz zorluk yaşadık. Ardından ileriye atılan toplarla biraz rahatlama yaşadık. Ardından başarılı olduk. Fenerbahçe ve Galatasaray'la oynadık. İki takımı da daha öncesinden tanıyorduk. Bu iki maçın da zor olacağını biliyorduk. İki takım da bizi zorladı" diye konuştu.
SETIEN'DEN İSPANYA YORUMU
Setien, Galatasaray'dan hangi oyuncuları beğendiği yönündeki bir soruya, "Kendi oyuncularımdan çok memnunum. Dünya Kupası dönemindeyiz ve çok iyi isimlerin Dünya Kupası'nda olduğunu biliyorum. Çok iyi isimler var ancak bir isim söylemeye çekiniyorum" cevabını verdi.
İspanya'nın 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Fas'a elenmesine de değinen İspanyol teknik direktör, "Sonuçtan üzgünüm. Futbol dilekle değil gerçekle sonuç gösteriyor. İspanya'nın iyi bir takım olduğunu düşünüyorum ama bu tarz turnuvalarda penaltılarla elenmek üzücü oluyor. Bu turnuvada İspanya ve Japonya'yı iyi görmüştüm. Umarım bundan sonraki turnuvalarda daha iyi oluruz" şeklinde konuştu.
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