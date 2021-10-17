Galatasaray - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

17 Ekim 2021 Pazar, 09:14

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 4 galibiyet, 2'şer beraberlik ve mağlubiyet yaşayan Galatasaray, 14 puan topladı.

Ligde mağlubiyeti olmayan İttifak Holding Konyaspor ise 3 galibiyet ve 5 beraberlik sonucunda 14 puan elde etti.

Nef Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Mücadele beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak.

Galatasaray'da iki futbolcu cezaları nedeniyle İttifak Holding Konyaspor maçında forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı oyuncular Berkan Kutlu ile Marcao, cezalı oldukları için müsabaka kadrosunda yer alamayacak.

Galatasaray'ın muhtemel 11'i: Muslera, Yedlin-Luyindama-Nelsson-Ömer, Taylan, Halil-Morutan-Cicaldau-Kerem, Diagne

41. RANDEVU

Galatasaray ile İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'de 41. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 40 maçta sarı-kırmızılılar 29, yeşil-beyazlılar 3 galibiyet aldı, taraflar 8 müsabakada ise eşitliği bozamadı.

Galatasaray'ın 79 golüne, Konya temsilcisi 25 golle karşılık verdi.

İki takım arasında geçen sezon Konya'da oynanan maçı Konyaspor 4-3 kazanırken, İstanbul'daki müsabakadan Galatasaray 1-0 üstün ayrıldı.

Galatasaray, lig tarihinde Konyaspor ile İstanbul'da yaptığı hiçbir maçı kaybetmedi.

Taraflar arasında İstanbul'da yapılan 20 lig maçından 16'sını sarı-kırmızılılar kazandı, 4'ü berabere bitti, yeşil-beyazlılar deplasmanda galip gelemedi.

İstanbul'da ev sahibi ekip 48, konuk takım ise 15 gol attı.