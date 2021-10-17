Galatasaray'da Mustafa Cengiz'in üyelikten çıkardığı Fatih Altaylı kulübe geri döndü

17 Ekim 2021 Pazar, 02:15

Galatasaray Kulübünde Mustafa Cengiz başkanlığındaki eski yönetim kurulu, 2019 yılı olağan genel kurul toplantısında idari ve denetle kurulu bağlamında ibra edilmezken, üyelikten çıkarılan ve ceza alan isimlerle ilgili karar da sabaha karşı verildi.

Fatih Altaylı, Serdar Eder, Barış Cenk Akkaya, Bülent Kankavi, Nurhan Dayı, Serdar Dinçbaylı'nın cezaları kaldırıldı. Kulüpte 2. Başkanlık yapan gazeteci Fatih Altaylı, Bloomberg TV'deki spor programında Mustafa Cengiz'i eleştirmişti. Altaylı'nın eleştirileri mahkemede gazeteci yorumu olarak değerlendirilse de, Mustafa Cengiz dönemindeki tartışmalı disiplin kurulu ünlü ismi kulüpten ihraç etmişti. Ancak sabaha karşı yapılan oylamada Fatih Altaylı'nın cezası ortadan kalktı. Yine eski Sicil Başkanı Serdar Eder'in de cezası onanmadı. Üyeler Mustafa Cengiz döneminin disiplin kurulunu sert biçimde eleştirdi.

18 SAATE YAKIN!

Galatasaray Kulübünde yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle yapılamayan 2019 yılı olağan genel kurul toplantısı 18 saate yakın sürdü. Divan Başkanı Metin Sinan Aslan, üyelere gece yarısı, "Artık kahvaltıya kadar buradayız" esprisi yaptı.

Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen toplantı, Covid-19 salgını önlemleri kapsamında sadece kulüp üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Basın mensupları veya misafirlerin alınmadığı salona 870 üye giriş yaptı.

Başkan Burak Elmas'ın yer aldığı genel kurula dönemi görüşülen ancak rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi gören eski başkan Mustafa Cengiz katılmadı.

Divan heyetinin oluşturulmasının ardından gündem maddeleriyle ilgili gelen talepler değerlendirildi. Ardından 2019 yılı için Mustafa Cengiz başkanlığındaki eski yönetim kurulunun faaliyet raporu sunuldu. Raporların tamamlanmasının ardından üyeler söz alarak 2019'daki faaliyetler hakkında görüşlerini dile getirdi. Bu bölümde zaman zaman üyeler ile eski yöneticiler arasında sözlü tartışmalar yaşandı.

Sarı-kırmızılı kulübün 2019'daki mali ve yönetsel konularının görüşülmesinin ardından Mustafa Cengiz başkanlığındaki dönemin yönetim kurulunun ibrası oylandı.

Sabah saatlerinde alınan karar gereği ibra oylaması, kurulan 4 masa ve 8 sandıkta kapalı usul gerçekleştirildi. Üyeler, mali ve idari açıdan ayrı ayrı oy kullandı.

Kullanılan toplam 636 oydan mali açıdan 310 oy ibra, 306 oy da ibrasızlık lehine çıktı. 20 üye de çekimser oy kullandı. Bu sonuçla Mustafa Cengiz yönetimi 2019 yılı için mali açıdan aklandı.

İdari açıdan ise 384 ibrasızlık, 247 ibra kararı çıkarken, 4 çekimser oy kullanıldı, 1 oy da iptal edildi. Böylece Cengiz yönetimi, 2019 yılı için idari açıdan ibra edilmedi.

CENGİZ YÖNETİMİNE 2. KEZ İBRASIZLIK

Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim kurulu, 2. kez idari açıdan aklanamadı.

2018 yılı olağan genel kurulunda mali açıdan ibra edilen Mustafa Cengiz yönetimi, idari açıdan ibrayı alamamıştı. Yönetim kurulu, uzun süren mahkeme kararıyla aklanarak göreve devam edebilmişti.