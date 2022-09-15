Trabzonspor'dan Kızılyıldız'a dostluk yemeği!
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Trabzonspor, kendi sahasında konuk edeceği Kızılyıldız kulübünün yöneticileri için dostluk yemeği düzenledi.
Trabzonspor Kulübü, UEFA Avrupa Lig H Grubu'nda bu akşam karşılaşacağı Kızılyıldız kulübünün yöneticileri için dostluk yemeği verdi.
Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, UEFA Avrupa Lig H Grubu'nda oynanacak Kızılyıldız karşılaşması öncesi Trabzonspor Yönetim Kurulu tarafından, misafir kulüp yönetim kuruluna dostluk yemeği verildiği belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Garden Restoran'da gerçekleşen yemeğe Başkanımız Ahmet Ağaoğlu, Genel Sekreterimiz Ömer Sağıroğlu ve yönetim kurulu üyelerimizden Yaşar Kibar Güven, Zafer Göktaş ile Esat Emanet'in yanı sıra Kızılyıldız Kulübü Başkanı Svetozar Mijailovic, kulüp COO'su Marco Petrovic, sportif direktör Marco Marin, yönetim kurulu üyesi Ratomir Dujkovic ve Andrej Mrekela ile UEFA delegesi David Pugh katıldı. İki kulübün de birbirine başarı dileklerini ilettiği yemeğin ardından Başkanımız Ahmet Ağaoğlu tarafından günün anısına misafir kulüp Kızılyıldız'a formamız ve plaket hediye edildi."
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