Galatasaray, Konyaspor maçının hazırlıklarına devam etti
Galatasaray, Süper Lig'in 9'uncu haftasında İttifak Holding Konyaspor maçın hazırlıklarına devam etti. Muslera ve Yedlin ise antrenmanda yer almadı.
Galatasaray, Süper Lig'in 9'uncu haftasında İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra pas çalışmaları üzerinde duran sarı-kırmızılılar, antrenmanın ana bölümünde ise çift kale oyun ve sonuçlandırma çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Galatasaray'da milli takım kamplarından dönen Taylan Antalyalı, Kerem Aktürkoğlu, Berkan Kutlu, Halil Dervişoğlu, Işık Kaan Arslan, Barış Alper Yılmaz, Alexandru Cicaldau, Olimpiu Morutan, Christian Luyindama, Sofiane Feghouli ve Mostafa Mohamed bugün ilk kez antrenmanda takımla birlikte çalıştı. Sarı-kırmızılılarda Fernando Muslera ve DeAndre Yedlin ise antrenmanda yer almadı.
Galatasaray, Konyaspor maçı hazırlıklarına yarın akşam saat 17.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla devam edecek.
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