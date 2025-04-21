Galatasaray, Konyaspor maçının kamp kadrosunu açıkladı: 5 eksik!
Türkiye Kupası'nda yarın Konyaspor ile karşılaşacak Galatasaray, kamp kadrosunu açıkladı.
Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde yarın deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu.
Sarı kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Elias Jelert, Kaan Ayhan ve Alvaro Morata ile Fenerbahçe derbisinden sonra birer maç ceza alan Barış Alper Yılmaz ve Kerem Demirbay kadroda yer almadı.
Galatasaray'ın kamp kadrosu şu şekilde:
Etiketler: #galatasaray #Kamp Kadrosu #konyaspor
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