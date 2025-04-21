Kupadaki Konyaspor maçı öncesi... Galatasaray'a 3 isimden kötü haber!

Yayınlanma: 21.04.2025 - 14:32

Güncelleme: 21.04.2025 - 14:32

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Galatasaray, deplasmanda Konyaspor'la karşı karşıya gelecek.

Bu mücadele için hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılılara 3 futbolcusundan kötü haber geldi.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada Elias Jelert, Kaan Ayhan ve Alvaro Morata'nın Konyaspor deplasmanına götürülmeyecekleri belirtildi.

Galatasaray'ın açıklamasında, "Ziraat Türkiye Kupası’nda Tümosan Konyaspor ile oynayacağımız yarı final maçı öncesinde kondisyonerler eşliğinde saha çalışmalarına başlayan Elias Jelert, sağ dizindeki esneme sonrası takım antrenmanlarına yeni başlayan Kaan Ayhan ve önceki gün yapılan antrenmanda sol kasığında ağrı hisseden Alvaro Morata, tedbir amacıyla Konya’ya götürülmeyecektir" denildi.