Galatasaray'da Alvaro Morata gelişmesi!

Galatasaray'da Alvaro Morata, sakatlık yaşadı. İspanyol futbolcunun durumu MR'ın ardından belli olacak.

Galatasaray'da Alvaro Morata gelişmesi!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 21.04.2025 - 12:42

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında salı günü Konyaspor'a konuk olacak Galatasaray'da önemli bir gelişme yaşandı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; sarı-kırmızılı takımda Alvaro Morata, sakatlık yaşadı.

İspanyol futbolcunun durumu MR'ın ardından belli olacak.

Galatasaray'da bu sezon 10 maçta süre bulan Morata, 3 gol attı ve 1 asist yaptı.


Etiketler: #Alvaro Morata #galatasaray #sakatlık

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