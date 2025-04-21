Galatasaray'da Alvaro Morata gelişmesi!

Yayınlanma: 21.04.2025 - 12:42

Güncelleme: 21.04.2025 - 12:51

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında salı günü Konyaspor'a konuk olacak Galatasaray'da önemli bir gelişme yaşandı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; sarı-kırmızılı takımda Alvaro Morata, sakatlık yaşadı.

İspanyol futbolcunun durumu MR'ın ardından belli olacak.

Galatasaray'da bu sezon 10 maçta süre bulan Morata, 3 gol attı ve 1 asist yaptı.