Galatasaray'da Alvaro Morata gelişmesi!
Galatasaray'da Alvaro Morata, sakatlık yaşadı. İspanyol futbolcunun durumu MR'ın ardından belli olacak.
Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında salı günü Konyaspor'a konuk olacak Galatasaray'da önemli bir gelişme yaşandı.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; sarı-kırmızılı takımda Alvaro Morata, sakatlık yaşadı.
İspanyol futbolcunun durumu MR'ın ardından belli olacak.
Galatasaray'da bu sezon 10 maçta süre bulan Morata, 3 gol attı ve 1 asist yaptı.
Etiketler: #Alvaro Morata #galatasaray #sakatlık
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