Galatasaray-Konyaspor maçının yabancı VAR hakemi belli oldu
Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, sahasında Konyaspor'u ağırlayacak. MHK, karşılaşmanın yabancı VAR hakemini açıkladı.
Galatasaray, Süper Lig'in 21. haftasında Konyaspor'u konuk edecek. MHK, bu maç dahil olmak üzere bugün oynanacak tüm maçlara yabancı VAR hakemi atadı.
VAR'DA POLONYALI OLACAK
MHK'den yapılan açıklamada Galatasaray-Konyaspor maçına Polonyalı Pawel Raczkowski'nin atandığı belirtildi. AVAR'da ise Ceyhun Sesigüzel görev yapacak.
Galatasaray-Konyaspor karşılaşması saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Günün maçlarına yapılan VAR atamaları şöyle:
Trendyol Süper Lig’de bugün oynanacak maçların VAR ve AVAR hakemleri belirlendi. pic.twitter.com/LuAZmRKU3G— Merkez Hakem Kurulu (@MHK_Resmi) January 25, 2025
Etiketler: #galatasaray #konyaspor #var hakemi
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