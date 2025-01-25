Galatasaray-Konyaspor maçının yabancı VAR hakemi belli oldu

Yayınlanma: 25.01.2025 - 12:16

Güncelleme: 25.01.2025 - 12:16

Galatasaray, Süper Lig'in 21. haftasında Konyaspor'u konuk edecek. MHK, bu maç dahil olmak üzere bugün oynanacak tüm maçlara yabancı VAR hakemi atadı.

VAR'DA POLONYALI OLACAK

MHK'den yapılan açıklamada Galatasaray-Konyaspor maçına Polonyalı Pawel Raczkowski'nin atandığı belirtildi. AVAR'da ise Ceyhun Sesigüzel görev yapacak.

Galatasaray-Konyaspor karşılaşması saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Günün maçlarına yapılan VAR atamaları şöyle: