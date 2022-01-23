Rıdvan Dilmen: Galatasaray'ın bir penaltısı daha verilmedi

23 Ocak 2022 Pazar, 21:38

Süper Lig'in 23. haftasında dev derbide Galatasaray ile Trabzonspor kozlarını paylaştı. Karşılaşma konuk ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Rıdvan Dilmen, TRT Spor'da yayınlanan "%100 Futbol" isimli programda maçı değerlendirdi.

İşte Dilmen'in açıklamalarından satır başları:

"TRABZONSPOR'UN ŞANSSIZLIĞI GALATASARAY İLE BU HAFTA OYNAMAK"

Dilmen "Trabzonspor'un şanssızlığı bu hafta Galatasaray ile oynamaktı. Yaralı bir takımla taraftarının önünde oynamak zordur. İlk 45 dakika nasıl geçti anlamadık. Galatasaray tempolu oynadı son pasları doğru oynasa farkı arttırabilirdi. Taylan'la baya zor oynarsınız Ömer Bayram ve Boey'le de zor oynarsınız. Yeni hocayla deneme yanılma yöntemi yapıldı ve iki maç kaybedildi. Uğurcan'ın kurtarışı da çok başarılıydı. Hamsik'in oyuna almasını bekliyorum.

"GALATASARAY'IN BİR PENALTISI DAHA VERİLMEDİ"

Hakem için de zor maç oldu, baya tempolu oynandı. Galatasaray'da vasat oyuncu yoktu. Trabzon'da ise iyi oynayan söyleyemeyiz. Galatasaray ilk yarı 75 dakikalık bir efor harcadı. Hakem gitmesi gereken VAR'a gitmedi. Özgür Yankaya çağırmadı. Galatasaray'ın bir penaltısı daha verilmedi.

"GALATASARAY YEDİĞİ GOLLERDE İKRAM YAPTI"

Şahane bir maç oldu. Formalar büyüktür. Galatasaray da 27 puana rağmen iyi oynadı. Trabzonspor da 1-0'dan gelip kazandı. Galatasaray'ın yediği gollerde ikramlar da var. Taylan'ın bugün yaptığı gibi. Abdullah Avcı da maçı yaşayan iyi bir hoca. Berat'ı alıp Siopis'i sokması önemliydi. Oyun anlamında her skoru konuşabileceğimiz bir maç oldu. Üç maçta da öne geçmesine rağmen Torrent'le Galatasaray son üç maçını kaybetti. Galatasaray'ın mevcut stoperleri ligin vasat stoperleri. Hem Marcao hem Nelson.