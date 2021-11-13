G.Saray’da Aytaç, Oğulcan ve Assunçao yoğun fikstüre rağmen takıma giremiyor

13 Kasım 2021 Cumartesi, 02:53

Galatasaray’da Aytaç Kara, Oğulcan Çağlayan ile Assunçao adeta Sarı-Kırmızılı formaya hasret kaldı. Orta sahaya alternatif olması planıyla sezon başında alınan Aytaç, UEFA Avrupa Ligi eleme turundaki St.Johnstone maçında verdiği hatalı geri pasla Muslera’nın kırmızı kart görmesinde pay sahibi olmuştu. Bu sezon Süper Lig’de 1 maçta 44 dakika, Avrupa’da 6 karşılaşmada 260 dakika sahada kalan 28 yaşındaki oyuncunun taliplerinin olduğu ve devre arasında ayrılma ihtimalinin bulunduğu öğrenildi.



LİSANS KRİZİ AŞILDI AMA

Lisansının çıkma süreci G.Saray, TFF ve Ç.Rizespor arasında hem krize hem hukuki itiraza yol açan Oğulcan, adı UEFA listesine yazılmadığı için Avrupa Ligi grup maçlarında forma giyemedi. Teknik direktör Fatih Terim’in, lisansı çıkmadığı dönemde “Oğulcan’ın oynamamasından üzüntü duyuyorum” dediği genç futbolcu, Süper Lig’de sadece 3 maçta toplam 72 dakika sahada kaldı, bu mücadelelerden birinde 11’de oynadı.

