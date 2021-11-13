G.Saray’da Aytaç, Oğulcan ve Assunçao yoğun fikstüre rağmen takıma giremiyor
Galatasaray’da Aytaç Kara, Oğulcan Çağlayan ile Assunçao yoğun geçen fikstüre rağmen forma şansı bulamadı. Oyuncular formaya hasret kaldı.
Galatasaray’da Aytaç Kara, Oğulcan Çağlayan ile Assunçao adeta Sarı-Kırmızılı formaya hasret kaldı. Orta sahaya alternatif olması planıyla sezon başında alınan Aytaç, UEFA Avrupa Ligi eleme turundaki St.Johnstone maçında verdiği hatalı geri pasla Muslera’nın kırmızı kart görmesinde pay sahibi olmuştu. Bu sezon Süper Lig’de 1 maçta 44 dakika, Avrupa’da 6 karşılaşmada 260 dakika sahada kalan 28 yaşındaki oyuncunun taliplerinin olduğu ve devre arasında ayrılma ihtimalinin bulunduğu öğrenildi.
LİSANS KRİZİ AŞILDI AMA
Lisansının çıkma süreci G.Saray, TFF ve Ç.Rizespor arasında hem krize
hem hukuki itiraza yol açan Oğulcan, adı UEFA listesine yazılmadığı için Avrupa Ligi grup maçlarında forma giyemedi. Teknik direktör Fatih Terim’in, lisansı çıkmadığı dönemde “Oğulcan’ın oynamamasından
üzüntü duyuyorum” dediği genç futbolcu, Süper Lig’de
sadece 3 maçta toplam 72 dakika sahada kaldı, bu mücadelelerden birinde 11’de oynadı.
Video Haberler
- Akkuyu'da bu kez su baskını!
- İstanbul Boğazı'nda büyük tehlike atlatıldı
- İstanbul'da izleyenleri şaşkına çeviren anlar
- AKP'li Yavuz'un canlı yayındaki zor anları
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
En Çok Okunan Haberler
- Hakan Ural'ın sağlık durumuna ilişkin yeni gelişme
- Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari isyan etti
- 12 ay sonrası için endişe verici tahmin
- Yandaş yazar asgari ücrette vites düşürdü
- Dolardaki tarihi rekorun ardından tepkiler gecikmedi
- Binali Yıldırım'ın yeni görevini açıkladı
- Başak'ın katilinin fotoğrafı ortaya çıktı
- Barlas'tan 'fantezi' savunması
- Özgür Demirtaş'tan A Haber'e dolar yanıtı
- Canlı yayında FETÖ kavgası