Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas: Barcelona ile iş birliği yapabiliriz

17 Mart 2022 Perşembe, 12:00

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Barcelona ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçı öncesi İspanyol basınından Sport'un sorularını yanıtladı.

Burak Elmas, İspanyol hoca Domenec Torrent ile uzun soluklu çalışmak istediğini söylerken genç futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun transfer ihtimaline değindi.

Burak Elmas'ın açıklamaları şu şekilde:

-"Maç öncesi gergin misiniz?"

"Stadyum tamamen dolacak, bütün biletleri sattık. Taraftarlarımız bu maça çok önem veriyor. Ancak tabii ki zor bir maç olacak. Umarım elimizden geleni yapıp çeyrek finale yükselen taraf oluruz."

-"Domenec Torrent, şimdiye kadar çok iyi bir iş çıkardı. Barcelona kültüründen alışık olduğumuz tarzda Guardiola gibi, Xavi gibi bir teknik direktörlük örneği gösteriyor. Kendisi, Galatasaray'da uzun yıllar kalmak istediğini söyledi. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda?"

"Torrent'in de içinde olduğu bir proje yürütüyoruz şu anda. Güçlü bir takım kurmak istiyoruz ve Domenec'in oyun tarzına uygun şekilde oynamak istiyoruz. Umarım uzun soluklu bir birlikteliğimiz olur."

-"Takımın şu anda Süper Lig'in orta sıralarında bulunması hakkında ne düşünüyorsunuz?"

"Yeni ve genç bir takım kuruyoruz. Takımın birlikte oynamaya alışması gerekli ve maalesef bu sezon ligde işler istediğimiz gibi gitmedi. Önümüzdeki yıllarda ise bu takımla büyük başarılara imza atacağımızı düşünüyoruz."

-"Avrupa'da çok zorlu maçlardan iyi sonuçlarla ayrılmayı başardınız. Bunu nasıl başardınız?"

"Galatasaray'ın kuruluş amacı, Türk olmayan takımları yenmek ve Avrupa kulüpleri ile rekabet etmektir. Kulübümüz, Avrupa mücadelelerinde her zaman farklı bir motivasyon ile sahada olmuştur. Süper Lig'de bazen bu motivasyon kaybedilebiliyor ve Avrupa takımları, Süper Lig takımlarına göre daha hücumu düşünerek oynuyor. Süper Lig'deki katı savunmaları açamamak bizi orta sıralara itti maalesef. Hocamız ve ekibi bu konuda takımımızı geliştirmeye devam edecek."

-"Türk futbolunun parlayan yıldızı Kerem Aktürkoğlu takımda kalacak mı?"

Takımdaki çoğu oyuncuyla 5 yıllık sözleşmemiz var. Bu oyuncular öncelikle Galatasaray'a katkıda bulunacak ve değerini ortaya çıkaracak. Daha sonra transfer piyasası gerçeklerini göz önüne alarak bir karar veririz.

-"Önümüzdeki süreçte Inaki Pena gibi isimleri takıma katmak için Barcelona ile anlaşmanız var mı?"

"Evet, Torrent buraya ilk geldiğinde ona Galatasaray'ın tıpkı Barcelona gibi "bir kulüpten fazlası" olduğunu söyledim. Kulübümüzün bir lisesi ve üniversitesi var. Bu kulüp aynı zamanda bir eğitim kurumu ve tabii ki Barcelona ile iş birliği yapabiliriz. Teknik ekibimizin Barcelona geçmişi de ortadayken, pazarlama, oyuncu satışı, oyun sistemi konusunda birlikte çalışabiliriz. Inaki Pena'dan da son derece memnunuz. Nasıl olacağı ile ilgili henüz görüşmedik ancak onu burada tutmayı çok isteriz. Ancak böyle devam ederse onu gelecek sezon Barcelona'da izleriz diye düşünüyorum."

-"Barcelona Başkanı Joan Laporta ile olan ilişkileriniz nasıl?"

"Kendisi son derece mütevazı ve iyi bir başkan. Futbol hakkında çok fazla şey biliyor ve Barcelona'yı eski günlerine döndürmek için gerekli hamleleri yapıyor. Aynı zamanda onun tecrübesinden de faydalanıyorum çünkü biz de Galatasaray da yeni bir hikaye yaratmak istiyoruz. Laporta ve ekibinin çalışmalarından etkilendiğimi söyleyebilirim. Ayrıca misafirperverlikleri için teşekkür ederim."

-"Barça, Türkiye'de nasıl karşılanıyor?"

Barcelona, burada çok sevilen bir kulüp. Tabii ki Galatasaray'ın Arda Turan'dan dolayı Barcelona ile özel bir bağı var. Ayrıca Türkiye'de Barcelona'nın birçok futbol okulu var ve bu okullarda çocuklarımız iyi futbol eğitimleri alabiliyor.