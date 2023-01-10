Galatasaray'dan derbi galibiyeti için özel tişört

Galatasaray Kulübü, 3-0'lık Fenerbahçe galibiyeti sonrası kulübün mağazasından özel tişörtler satışa sundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.01.2023 - 09:27
Galatasaray'dan derbi galibiyeti için özel tişört
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Galatasaray, Kadıköy'de alınan 3-0'lık Fenerbahçe galibiyeti sonrası yeni bir hamlede bulundu.

Kulübün resmi mağazası olan GS Store'dan "Selam dur lidere", "Kadıköy Hatırası" ve "Kadıköy No Way Ouhahaha" yazılı üç tişört satışa sunuldu.

Tişörtlerden birinde Mauro Icardi'nin gol sevinci, bir diğerinde ise Sergio Oliveira ile Dries Mertens'in fotoğrafları yer aldı.

Tişörtlerin her biri 259.99 TL'den satışa sunuldu.


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