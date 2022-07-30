Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'ten yetki çağrısı!

30 Temmuz 2022 Cumartesi, 12:19

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, olağanüstü genel kurulda açıklamalarda bulunarak kulübün üzerinde ciddi bir faiz yükü olduğunu belirtti. Özbek, "Eğer yarın teveccüh gösterip, önerdiğimiz projelere yetki verirseniz kulübün üzerindeki büyük finansal yükten de kurtulmuş olacağız" dedi.

Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Oditoryum Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen ve sarı-kırmızılı kulübün 2022 yılı bütçesinin görüşüldüğü olağanüstü genel kurulda konuşan Özbek, çözmeleri gereken birçok sorunun olduğunu belirterek, "Bugün bütçe genel kurulumuzu yapıyoruz, yarın da yetki genel kurulumuzu yapacağız. Önümüzdeki çözülmesi gereken birçok sorun var. Biz Galatasaraylılar birlikte olursak bu sorunların hepsini çözecek gücümüz var" ifadelerini kullandı.

Kulüpteki bölünmüşlüğe son vermeleri gerektiğini aktaran Özbek, "Artık küskünlükleri, kavgaları bırakmanın ve beraber olmanın şart olduğu günlere geldik. Bugün öncellikli olarak bütçemizi siz değerli üyelerimizin onayına sunarak, bu konuyu çözümü kavuşturmak istiyoruz. Mümkün olduğunca denk bir bütçe oluşturmaya çalıştık" diye konuştu.

Dursun Özbek, yarınki olağanüstü genel kurulda önemli konularda yetki isteyeceklerini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Kulübümüz üzerinde ciddi bir faiz yükü var. Eğer yarın teveccüh gösterip, önerdiğimiz projelere yetki verirseniz kulübün üzerindeki büyük finansal yükten de kurtulmuş olacağız. Böylece gerçek anlamda denk bütçeye ulaşacağız. Bizim en önemli hedefimiz yarın herkesin gurur duyacağı bir Galatasaray'ı çocuklarımıza, torunlarımıza bırakmak olacaktır. Bunun için Galatasaray'ımızı güçlü, sürdürülebilir sportif başarıya sahip, her branşta rekabet eden bir spor kulübü haline getirmeliyiz. Bunun için desteğinize her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var."

2022 YILI BÜTÇESİ

Dursun Özbek'in konuşmasının ardından yönetim kurulu üyesi Levent Yaz, 2022 yılı bütçe tasarısıyla ilgili sunum yaptı.

Sarı-kırmızılı kulüp ve bağlı ortaklarının 31 Mayıs 2022 itibarıyla finansal borcunun 2,7 milyon lira olduğunu aktaran Yaz, faiz yükünden kurtulmak için hızlı bir şekilde borçlarını azaltmaları gerektiğini söyledi.

Sunumda Galatasaray Spor Kulübü Derneği’nin 2022 yılı bütçe tasarısı, 261 milyon 764 bin 479 lira gelir, 837 milyon 464 bin 214 lira gider olarak belirtildi.

Toplantıda daha sonra bütçe tasarısıyla ilgili görüşmelere geçildi.