Galatasaray Kulübü Başkanvekili Erden Timur: 'Böyle bir afet yok'

Yayınlanma: 14 Şubat 2023 - 21:28

Güncelleme: 14 Şubat 2023 - 21:28

Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, Habertürk'e deprem bölgesindeki izlenimlerinden bahsetti.

Erden Timur yaptığı açıklamada, "Biz alana inmeden depoyu tutup yardım toplama işlerine başlıyoruz. Şehre gittiğimizde bir umutla sağlam bir yer bulmaya çalıştık. Sağlam kalan çok az yer vardı. Böyle bir afet yok" dedi.

"ULAŞMA İHTİMALİNİZ YOK"

Her şirketin çalışanlarına arama-kurtarma eğitimi vermesi gerektiğini söyleyen Timur, "Kocaman bir fuar alanını depo olarak tuttuk. 6 saatte Antakya'yı geçtim. Ayakta kalan binaları sayabiliyordum. Geçmişteki depremlerle kıyaslanamaz bir boyut. Ciddi bir çaresizlik oluyor. Hatay'da ilk gün çok az insan vardı. Yüzlerce araçla dağıtım yapıyorsunuz ama ulaşma ihtimaliniz çok zor. Her şirketin arama-kurtarma eğitimleri vermesi lazım" açıklamasını yaptı.

"KOORDİNE ETMEK ZOR"

Erden Timur, "Bir noktadan sonra yardımı koordine etmek zor. Normalde yerelle birlikte onu koordine ediyoruz ama yerel yok. Hatay'da kimse yok. En çok yardım Hatay'daydı. Toplumun duyarlılığı inanılmaz. Depremde açık ara en kötü durumda olan yer Hatay'dı. Antakya diye bir şey kalmamış" diye konuştu.

Ayrıca, "Mümkün olduğu kadar mobil tuvalet gerekiyor. Şiddetli deprem birçok altyapıyı da yok etmiş durumda. En önemli şey barınma. Salgın hastalık bir risktir. Onu önleyip ondan sonra diğer şeyleri konuşmamız lazım" ifadelerini kullandı.