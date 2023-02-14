Depremde binaların ardı ardına yıkıldığı görüntüler ortaya çıktı

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen 'yüzyılın felaketi'nde Malatya'daki binaların yıkıldığı anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

İHA
Yayınlanma: 14 Şubat 2023 - 20:52
Depremde binaların ardı ardına yıkıldığı görüntüler ortaya çıktı
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Depremden en çok etkilenen illerden biri olan ve bini aşkın kişinin hayatını kaybettiği Malatya’da depremin yeni görüntüleri dehşete düşürdü.

Görüntülerde, binaların ardı sıra yıkıldığı görülüyor.

Kentin üç farklı noktasındaki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde şiddetli sarsıntı sonrası kabloların kıvılcım çıkartması, park halindeki araçların sallanması ve binaların ardı sıra yıkıldığı anlar, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. 

Öte yandan görüntülerde, bir yurttaşın şiddetli depremden dolayı yürüyemediği ve emekleyerek ilerlediği görüldü. 


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