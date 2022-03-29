Galatasaray Kulübü Olağanüstü Seçim Genel Kurul Toplantısı tarihini duyurdu

29 Mart 2022 Salı, 07:00

Galatasaray’da “seçim” krizi sürüyor. Mali genel kurulda idari açıdan ibra olmayan Burak Elmas başkanlığındaki yönetimin açıkladığı olağanüstü seçimin tarihi tartışma yarattı. Elmas, tüzük gereği 30 gün içinde seçim kararı alma hakkına sahip. Camia, seçimin mayıs sonunda olacağına kesin gözüyle bakarken, yönetim herkesi şaşırtıp genel kurul tarihini en erken döneme çekip 23 Nisan, çoğunluk sağlanamazsa 30 Nisan olarak belirledi.

ADAYLARIN 10 GÜNÜ VAR

Seçime girecek başkan adayları; yönetim, disiplin, sicil ve denetim kurulundan oluşan listelerini 8 Nisan saat 18.00’e kadar Galatasaray Divan Başkanlığı’na teslim etmek zorunda. Adayların, 44 kişilik bu listelerini oluşturup resmi başvurularını yapmak için önlerinde sadece 10 gün var. Çünkü kulüp tüzüğüne göre; seçime girecek listeler, genel kurulun yapılacağı ilk tarihten (23 Nisan), 15 gün önce verilmek zorunda.

‘BASKIN SEÇİM’ TARTIŞMASI

Camianın bir bölümü, Burak Elmas ile ekibinin, olağanüstü genel kurul tarihini beklenenden 1 ay öncesi olarak açıklamasıyla “baskın seçim” yaptığı görüşünde. Ayrıca kulislerde, Elmas ve ekibinin, en erken seçim tarihiyle, kendisini ibra etmeyenlerden “rövanş” aldığı konuşuluyor.

BÜTÇE KRİZ YARATTI

Mali genel kurulda, 2022 yılının bütçesinin onaylanmaması, Galatasaray’da ciddi ekonomik sıkıntı yarattı. Elmas yönetimi, seçime kadar olan dönemde, 2021 bütçesinin 12’de 1’i kadar harcama yapabilir. Yeni seçilecek yönetim, göreve gelir gelmez 2022 revize bütçesinin kabulü ve gayrımenkul yetkileri için genel kurul düzenlemek zorunda. G.Saray’da futbol, şirket konumundaki Sportif AŞ’ye bağlı.

‘İSTİFA ET’ DEDİ, ETMEDİ!

Burak Elmas’ın, geçmişte Twitter’dan kadınlara yönelik uygunsuz mesajlar atan G.Saray yöneticisi Işıtan Gün’e tepkiler üzerine mali genel kurulda, “İstifa et”dediği; Gün’ün, “Hep beraber istifa edelim” yanıtı verdiği öğrenildi.

MAHKEME YOLU AÇIK

Burak Elmas’ın seçim kararı almasına rağmen genel kuruldaki idari ibrasızlığı kaldırmak adına mahkemeye başvurmayı planladığı öğrenildi.