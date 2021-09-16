Galatasaray Lazio maçında Fatih Terim'i kızdıran faul!

16 Eylül 2021 Perşembe, 19:48

UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk maçında Galatasaray, kendi sahasında İtalya Serie A ekiplerinden SS Lazio’yu konuk etti.Maçta Slovenya Futbol Federasyonu’ndan Matej Jug düdük çaldı. Jug’un yardımcılıklarını Matej Zunic ve Manuel Vidali üstlenirken ilk yarıdaki 2 pozisyon teknik direktör Fatih Terim'i kızdırdı. 15. dakikada Halil'e yapılan faülde hakemin düdük çalmamasına sinirlenen terim, 4. hakeme itiraz etti.

MARCAO YENİDEN İLK 11’DE

Galatasaray’ın Süper Lig’in ilk haftasında GZT Giresunspor ile oynadığı maçta Kerem Aktürkoğlu’na saldırısı sonucunda Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 8 maçtan men cezasına çarptırılan ve sarı kırmızılı kulüp tarafından da cezalandırılan Marcao, 16 Ağustos’ta oynanan bu müsabakanın ardından ilk defa forma buldu. Brezilyalı stoper, teknik direktör Fatih Terim tarafından ilk 11’de görevlendirildi.

Maç öncesi ısınma sırasında tribünler, hem Kerem Aktürkoğlu’nu hem de Marcao’yu tribünlere çağırarak sevgi gösterilerinde bulundu. Taraftarlar, antrenmanda barışan ikilinin lehine tezahüratlar yaptı.

Galatasaray, Lazio ile oynadığı maç ile birlikte bu sezon ilk kez Türk Telekom Stadyumu’nda sahaya çıktı. Zemin ve koltuk bakımı çalışmaları kapsamında bir süredir maç oynamaya kapalı olan Türk Telekom Stadyumu, Lazio maçı ile kapılarını taraftarlara açtı.

LAZIO’DA 4 İSİM DEĞİŞTİ

Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri, takımının İtalya Serie A’nın 3’üncü haftasında oynadığı AC Milan maçının ilk 11’ine göre 4 ismi değiştirdi. Reina yerine Strahoska, Marusic yerine Lazzari, Milinkovic-Savic yerine Akpa-Akpro ve Pedro yerine Zaccagni ilk 11’de görev yaptı.

Lazio, sarı kırmızılı rakibine karşı şu ilk 11’le sahaya çıktı: Strahoska, Lazzari, Felipe, Acerbi, Hysaj, Akpa-Akpro, Leiva, Alberto, Anderson, Zaccagni, Immobile.