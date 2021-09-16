Galatasaray'da Kerem ile Marcao, taraftarı selamladı

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Lazio'yu konuk ettiği maçta, sarı-kırmızılı taraftarlar Kerem Aktürkoğlu ve Marcao'yu tribüne çağırdı.

cumhuriyet.com.tr
16 Eylül 2021 Perşembe, 19:55
Galatasaray'da Kerem ile Marcao, taraftarı selamladı
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UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk maçında Galatasaray, kendi sahasında İtalya Serie A ekiplerinden SS Lazio’yu konuk ediyor.

GZT Giresunspor maçındaki olay nedeniyle gündemde olan Kerem Aktürkoğlu ile Marcao, birlikte tribüne giderek dostluk mesajı verdi.

Seremoni sonrasında sarı-kırmızılı taraftarlar, Kerem Aktürkoğlu'ndan takımı tribüne getirmesini istedi. Bunun üzerine Kerem'in yanına giden Marcao, elini takım arkadaşının omzuna atarak tribünleri birlikte selamladı.


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