Galatasaray, Leandro Paredes ile anlaşmaya vardı!
Galatasaray'ın, PSG forması giyen Leandro Paredes ile dört yıllık anlaşma sağladığı öne sürüldü. Sarı kırmızılıların, Lucas Torreira için de Lazio ile görüşmelere başlayacağı belirtildi.
Süper Lig'de 22/23 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
İtalyan basınından Corriere dello Sport'un iddiasına göre, sarı kırmızılılar, Arjantinli orta saha oyuncusu Leandro Paredes ile 4 yıllık anlaşma sağladı.
GÖRÜŞMELERE BAŞLAYACAK
Haberde, Galatasaray'ın Paredes'e yıllık 2,5 milyon Euro ödeyeceği söylendi. Bu transferin tamamlanmasının ardından ise Lazio ile Lucas Torreira için transfer görüşmelerinin başlayacağı iddia edildi.
Galatasaray'ın Torreira'yı satmaya sıcak bakmadığı söyleniyor ancak Lazio'nun teknik direktörü Maurizio Sarri'nin Uruguaylı oyuncuyu çok istediği belirtildi. Sarı Kırmızılıların Lucas Torreira transferinde sıkı pazarlık yapması bekleniyor.
JUVENTUS'A KİRALANDI
Leandro Paredes, PSG tarafından 2019 yılında Rus ekibi Zenit'ten 40 milyon Euro karşılığında transfer edilmişti. Arjantinli yıldız, geçtiğimiz sezonu ise Juventus'ta kiralık olarak geçirdi.
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