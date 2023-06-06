Lucas Torreira'dan taraftarları heyecanlandıran Mauro Icardi paylaşımı

Süper Lig'de 23. kez şampiyon olan Galatasaray'da Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira, sosyal medya hesabından kiralık sözleşmesi sona eren golcü Mauro Icardi hakkında dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.06.2023 - 10:06
Lucas Torreira'dan taraftarları heyecanlandıran Mauro Icardi paylaşımı
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Galatasaray'ın, orta sahadaki dinamosu Lucas Torreira, dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Uruguaylı yıldız, Fernando Muslera ve Mauro Icardi'yle birlikte kupayı kaldırdıkları fotoğrafı paylaşarak, Arjantinli yıldız için "Burada kal" notunu düştü.

Galatasaray yönetimi Arjantinli golcü ile görüşmelerine devam ediyor.

TARAFTARLAR MERAKLA BEKLİYOR

Sarı-kırmızılı taraftarlar, İtalyan takımları Lazio ve Milan'ın yakın takibinde olan Torreira'nın bu paylaşımını "Yeni sezonda takımda kalacak" diye yorumladı.

27 yaşındaki orta sahanın Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılının haziran ayında bitiyor. Torreira'nın transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 15 milyon Euro.

 


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