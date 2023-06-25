Galatasaraylı Lucas Torreira'nın menajerinden transfer görüşmesine doğrulama
Süper Lig ekibi Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira'nın menajeri, İtalyan basınına açıklamalarda bulundu. Torreira'nın menajeri, tekliflerini dinlemek üzere İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Lazio ile resmi olarak görüşeceğini söyledi.
Takıma sezon başında katılan ve takımın değişilmez isimlerinden biri olan Lucas Torreira'yı elde tutmak gittikçe zorlaşıyor.
Uruguaylı futbolcunun menajeri Pablo Bentancur, Torreira'nın transferine ilişkin İtalyan basınına konuştu.
Lucas Torreira'nın inanılmaz bir sezon geçirdiğini söyleyen menajeri Pablo Bentancur, "Lucas Torreira, geçtiğimiz sezon en parlak şampiyonluğunu yaşadı. Galatasaray'ın Lucas'ı satılığa çıkarmadığını rahatlıkla söyleyebilirim. İnanılmaz bir performans sergileyerek tüm hedeflerine kolayca ulaştı" dedi.
Lucas Torreira
"GELECEK HAFTA RESMİ RANDEVUM VAR"
Lucas Torreira'nın satılık olmadığını ama resmi görüşmeye gideceğini söyleyen Bentancur, "Gelecek hafta Lazio'nun teklifini dinlemek için kulüple resmi bir randevum var. Şampiyonlar Ligi'nde oynuyorlar ve Lucas, İtalya'yı her zaman sevmiştir. Ancak, çok açık konuşmak zorundayım. Lucas satılık değil ama iş, iştir. Bu randevuyu kabul ettik ve Roma'ya gideceğiz. Lazio gibi büyük bir kulübe saygı duymak ve ne önermek istediklerini duymak istiyorum" diyerek sözlerini noktaladı.
31 MAÇTA FORMA GİYDİ
Bu sezon Galatasaray formasıyla 31 resmi maçta görev alan Lucas Torreira bu karşılaşmalarda 1 asistlik performans sergiledi.
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