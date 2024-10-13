Galatasaray ligde 2'de 0 yaptı!
Galatasaray, Türkiye Basketbol Ligi'nin ikinci haftasında kendi evinde ağırladığı Tofaş'a 80-76 mağlup oldu.
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Tofaş'a 80-76 yenildi.
Sarı-kırmızılı takım, ilk maçta da Türk Telekom'a mağlup olmuştu.
Salon: Basketbol Gelişim Merkezi
Hakemler: Zafer Yılmaz, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Halil Erkoç
Galatasaray: Livingston 18, Cummings 10, Blumbergs 3, Delgado 10, Göksenin Köksal 14, Sadık Emir Kabaca 4, Palmer 9, Izundu 8, Altan Çamoğlu, Samet Geyik
TOFAŞ: Reed 20, Perez 4, Yiğitcan Saybir 10, Obrien 10, Bankston 4, Özgür Cengiz, Trifunovic 8, Demircan Demir 6, Tolga Geçim 7, Berk Demir 2, Thompson 9
1. Periyot: 22-24
Devre: 45-43
3. Periyot: 59-63
Etiketler: #galatasaray #Tofaş #Basketbol Süper Ligi
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