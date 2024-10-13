Okan Buruk açıkladı: Galatasaray'da bir devir sona eriyor!
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fernando Muslera'nın geleceğine dair açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, TV100 ekranlarında açıklamalarda bulundu. Buruk'un Fernando Muslera'nın geleceğine ilişkin sözleri dikkat çekti.
'BENCE DEVAM EDER'
"Niyeti sezon sonu ülkesine dönmek. Çok profesyonel, çok çalışıyor. Bence oynar, devam eder. Benim görüşümü sorarsan kaleci olarak oynayabilecek özelliklere sahip."
'ÜLKESİNE DÖNME DÜŞÜNCESİ VAR'
"Önceki sene de bu sene ülkesine dönmek, bırakmak istiyordu. Ailesi orada. Çocukları, eşi orada. Ülkesine dönme düşüncesi var."
'MUSLERA GİDİNCE KALECİ BULMAK KOLAY DEĞİL'
"Takım kaptanı. Takıma, camiaya hakim. Önemli bir karakter. Çok da iyi kaleci. Muslera gidince kaleci bulmak kolay değil. Ne kadar verip bir kaleci bulacaksınız. Aynı profesyonellikte, aynı karakterde, aynı aidiyette birini..."
'ŞU AN KALECİ İÇİN TRANSFER ÇALIŞMAMIZ YOK'
"İyi para veriyorsun iyi kaleci için, bilemiyorsun da sana ne kadar adapte olacak. Şu an kaleci için herhangi bir transfer çalışmamız yok."
'BIRAKSA DA KALMASINI İSTERİZ'
"Muslera bıraksa da kalsın isteriz ama onun amacı ülkesine dönmek. Ailesi orada. Çocuklar büyüyor, uzak kalınca özlem artıyor."
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