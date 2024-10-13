Galatasaray'da Muslera, Torreira ve Icardi geri dönüyor
Galatasaray'da Muslera, Torreira ve Icardi yarın takıma katılacak ve antrenmanlara başlayacak.
Galatasaray'da ülkelerine giden yıldız oyuncular geri dönüyor.
Sarı-Kırmızılılar'ın kaptanı Fernando Muslera, Lucas Torreira ve Mauro Icardi'nin bugün gece saatlerinde İstanbul'da olmaları bekleniyor. 3 yıldız futbolcu pazartesi günü takıma katılacak ve antrenmanlara başlayacak.
Bilindiği gibi taraftarın sevgilisi konumundaki Icardi, eşi Wanda Nara için Arjantin'e gitmiş ve bu yolculuk çok tartışılmıştı. Haftaya Antalyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da yıldız oyuncuların katılımıyla birlikte kadroda da tamamlanmış olacak.
Etiketler: #Icardi #Lucas Torreira #fernando muslera
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