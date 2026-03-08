Galatasaray-Liverpool maçının hakemi belli oldu!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
8.03.2026 12:32:00
Cumhuriyet Spor
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında kendi evinde oynayacağı Liverpool maçının hakemi açıklandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 10 Mart Salı akşamı oynanacak olan Galatasaray - Liverpool karşılaşmasını İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek.

Image

Deneyimli hakemin daha önce yönettiği karşılaşmalarda Türk takımlarının aldığı sonuçlar ise dikkat çekiyor. 

Jesus Gil Manzano'nun yönettiği Türk takımlarının maçları şu şekilde:

30.01.2025 – Ajax 2-1 Galatasaray

25.08.2022 – Fenerbahçe 4-1 Austria Wien

19.08.2021 – Kopenhag 1-1 Galatasaray

20.10.2020 – RB Leipzig 2-0 Başakşehir

14.02.2019 – Galatasaray 1-2 Benfica

10.09.2018 – Türkiye 3-2 İsveç

24.03.2017 – Türkiye 2-0 Finlandiya

27.07.2016 – Fenerbahçe 2-1 AS Monaco

İspanyol hakem, son olarak 30 Ocak 2025'te Ajax ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmada düdük çalmış ve sarı-kırmızılı ekip sahadan 2-1 mağlup ayrılmıştı.

