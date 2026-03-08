Spor yazarlarından Galatasaray yorumu: 'Kalite farkını çok net gördük'

Beşiktaş deplasmanında derbiyi 1-0 kazanan Galatasaray'ı spor yazarları köşelerinde yorumladı.

Spor yazarlarının değerlendirmesi şu şekilde:

Levent Tüzemen: "Sane ne kadar sorumsuz bir oyuncu olduğunu bir kez daha gösterdi. Galatasaray derbide öne geçiyor. Gereksiz yere yaptığı faullerle kırmızı kart görüp takımını yalnız bırakıyor. Okan hocanın, Sane'ye olan takıntısına şaşırıyorum. Sane, yaptığı orta dışında hiç ikili mücadeleyi kazanamadığı gibi kaptırdığı toplardan sonra bile rakibini kovalamadı. Okan hocanın onu oyundan almaması bir akıl tutulmasıydı. Liverpool maçı öncesi Sane'nin sorumsuzluğu sonrası G. Saray'da oyuncular, 10 kişilik bölümde müthiş biri enerji harcadılar." (Sabah)

"ŞAMPİYONLUĞA YÜZDE 60 DAHA YAKIN"

Evren Turhan: "Galatasaray'ın 10 kişi kalmasıyla birlikte oyunun dengesi de değişti. Galatasaray ise risk almadan, tamamen skoru korumaya yönelik bir anlayışla sahada kaldı. Bu galibiyet yalnızca üç puan anlamına gelmiyor. Galatasaray böyle maçları kazanmaya devam ediyorsa, artık şunu rahatlıkla söyleyebiliriz: Sarı-Kırmızılılar bu saatten sonra şampiyonluğu kolay bırakmaz." (Takvim)

Murat Özbostan: "Kadro kalitesi, Okan Buruk'un taktik disiplini ve 10 kişiyle bile mental üstünlük Galatasaray'daydı. Lider olmanın getirdiği öz güven de hissedildi. Hep derler ya 'Atanın da tutanın da iyi olacak' diye. İşte Galatasaray, bu formülle artık şampiyonluğa yüzde 60 daha yakın." (Sabah)

"KALİTE FARKINI ÇOK NET GÖRDÜK"

Ercan Taner: "Galatasaray, oyuncu kadrosunun kalitesini dün akşam fazlasıyla hissettirdi. Okan Buruk'un takımı dün akşam aldığı 3 puanla şampiyonluk yolunda dev bir adım atarken; Beşiktaş bu tarz maçlarda oynayacak oyuncu eksikliğini izleyenlere tekrar hatırlattı. Uğurcan'ın ikinci yarıdaki kurtarışları galibiyette en önemli rolü oynamıştı." (Sözcü)

Ahmet Çakar: "Çok hayati bir derbiydi ve G.Saray şampiyonluk yarışında dev bir adım attı. Aslında maçın geneline baktığımızda tamamen oyuncu kalitesi. Beşiktaş özelikle ilk yarıda sahada yoktu. Hücum edemediler, savunmaya çalıştılar fakat bu arada da özelikle Barış Alper, son haftaların yükselen yıldızı Murillo'yu darmadağın etti. Kalite farkı demişken devrenin sonlarına doğru Osimhen bir an boş bırakıldı, o da tabii ki affetmedi. İyi bir kafa vuruşuyla skor avantajını getirdi. İkinci yarı, Beşiktaş çok daha fazla golü düşündü. Çok fazla organize hücum edemeseler de önemli pozisyonlar buldular. Bu sefer de sahneye Uğurcan çıktı. Bazılarını kurtardı, bazılarında ise Beşiktaşlı oyuncuların kötü vuruşlarıyla skor gelmedi. Sonuçta Beşiktaş ile G.Saray arasındaki hem oyun farkını hem de oyuncu kalitesi farkını çok net gördük. Aynı zamanda G.Saray, çok ama çok hayati bir deplasman derbisin de 3 puanla kapadı." (Sabah)

"YA DALIYOR YA DA UYANDIRMIYORLAR"

Erman Toroğlu: "Okan Hoca oyuncu değişikliklerinde hata yapıyor, alakasız oyuncuları oyunda tutuyor ve attırıyor, Sane'de olduğu gibi. Halbuki Sane'yi çok önce oyundan alması gerekirdi. Ya kendisi maça dalıyor ya da yanındakiler onu uyandırmıyorlar." (Sözcü)