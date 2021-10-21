Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı hangi kanalda, saat kaçta?

21 Ekim 2021 Perşembe, 10:55

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk iki maçında mağlup olmayan ve gol yemeyen Galatasaray, E Grubu'nun üçüncü maçında Rus ekibi Lokomotiv Moskova'nın konuğu oluyor. 4 puanla lider durumda bulunan Fatih Terim ve ekibi, Rusya deplasmanında da bunu korumak istiyor.

Lokomotiv Central Stadyumu’nda bu gece oynanacak Galatasaray - Lokomotiv Moskova karşılaşması, saat 22.00’de başlayacak. Maçı Avusturya Futbol Federasyonu’ndan hakem Herald Lechner yönetecek. Onun yardımcılıklarını Andreas Heidenreich ve Maximillian Kolbitsch yapacak. Dördüncü hakemlik görevini Markus Hameter üstlenecek. Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı Exxenspor'dan canlı izlenecek.

Rusya Premier Ligi’nde 11 maçta 18 puan toplayarak beşinci sırada bulunan Lokomotiv Moskova takımı, maçlarını başkent Moskova’daki 30 bin kişi kapasiteli Lokomotiv Central Stadyumu’nda oynuyor. Alman teknik adam Marcus Gisdol'ün çalıştırdığı Rusya temsilcisi, gruptaki iki maçında sadece bir puan topladı ve son sırada bulunuyor.

Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova deplasmanı kafilesinde şu oyuncuları bulunuyor:

Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mostafa Mohamed, İsmail Çipe, Ömer Bayram, Olimpiu Morutan, Berkan Kutlu, Kaan Arslan, Victor Nelsson, Christian Luyindama, Atalay Babacan, Alexandru Cicâldau, Marcão Teixeira, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Halil Dervişoğlu, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne, Berk Balaban.

LOKOMOTIV 6 MAÇTIR YOK!

Lokomotiv Moskova, çıktığı son 6 resmi müsabakada galibiyet elde edemedi. Son galibiyetini Rusya Premier Lig'de 11 Eylül'deki Krylya Sovetov maçında alan başkent temsilcisi, sonrasındaki 4 lig maçında 3 beraberlik, 1 yenilgi yaşadı. Lokomotiv Moskova, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 2 müsabakada ise birer beraberlik ve yenilgi gördü.

AVRUPA'DAKİ 297. MAÇ

Galatasaray, Avrupa Kupaları'nda bugün Lokomotiv Moskova karşısında 297. karşılaşmasına çıkacak. Aslan 296 mücadelede 104 defa sahadan galip ayrıldı. 114 mağlubiyet yaşadı. 78 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

İki takımın beklenen 11'leri şöyle:

Lokomotiv Moskova: Guilherme; Zhivoglyadov, Pablo, Barinov, Tiknizyan; Beka Beka, Kulikov, Maradishvili; Zhemaletdinov; Anjorin, Smolov

Galatasaray: Muslera; Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt; Berkan Kutlu, Taylan Antalyalı; Morutan, Cicaldau, Kerem; Halil