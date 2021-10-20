Brezilya basını Galatasaray'ın Melo'yu istediğini yazdı
Palmerias forması giyen 38 yaşındaki Melo'ya Galatasaray'ın 1.5 yıllık anlaşma önerdiği ortaya çıktı.
Brezilyanın en çok ziyaret edilen ve güvenilir internet sitelerinden UOL, Galatasaray'ın ünlü futolcu Felipe Melo'ya teklif yapacağını iddia etti.
UOL'deki habere göre; Galatasaray, eski oyuncusunun kariyerini Sarı Kırmızılılar'da sonlandırması için bir teklifte bulunacak.
Son dönemde Palmeiras forması giyen 38 yaşındaki oyuncuya teklif ise önümüzdeki günlerde yapılacak.
Aralık 2021'de Brezilya ekibiyle sözleşmesi sona erecek Melo'ya ise Galatasaray, 1,5 yıllık teklif yapacak.
2017'de Palmeiras'a gelen Melo ise kulübüyle 2 yıllık sözleşme imzalamak istiyor. Brezilya ekibi buna karşın oyuncuya 1 yıllık sözleşme teklif edecek.
Diğer yandan Melo ile Arjantin'in Boca Juniors takımı da ilgileniyor.
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